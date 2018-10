Mark Knopfler, Mitbegründer und Frontmann der legendären Dire Straits und auch auf Solo-Pfaden sehr erfolgreich, kommt im Sommer 2019 nach Luxemburg. Das hat das Atelier heute mitgeteilt.

Im Rahmen seiner “Down the Road Wherever”-Tour, die im April in Barcelona beginnt, spielt er am 20. Juni in der Rockhal.

Knopfler, der am 16. November sein neuntes Solo-Album “Down the Road Wherever” veröffentlichen wird, hat die Tournee immer als integralen Bestandteil des Prozesses der Veröffentlichung eines Albums angesehen. “Meine Songs sind für die Live-Aufführung bestimmt”, erklärt der 69-Jährige. “Ich liebe den ganzen Prozess, sie alleine zu schreiben und dann mit der Band aufzunehmen, aber letztendlich ist der beste Teil, sie vor einem Publikum live zu spielen. Ich genieße den ganzen Zirkus, reise von Stadt zu Stadt und die Interaktion mit dieser Gruppe von Spielern ist ein absolutes Vergnügen. Ich freue mich wirklich darauf.”

“Down the Road Wherever” enthält 14 gemütlich-elegante neue Knopfler-Songs, die von einer Vielzahl von Themen inspiriert wurden. Mark hat ein Auge für Details, die seine Lieder mit seiner einzigartigen Psychogeografie ausgestalten (“Where the Delta meets the Tyne”, wie er es beschreibt). Zudem bereichern sein warmer Geordie-Gesang und sein melodisches Gitarrenspiel die Songs wie eh und je.

Auf der Tournee spielen Knopfler und seine Band eine Auswahl neuer Songs, gemischt mit einigen bekannten Nuggets aus Kopflers außergewöhnlichen Backkatalog und ein oder zwei Überraschungen aus den entlegensten Ecken seines Repertoires, kündigt das Atelier an.

Der Ticketverkauf beginnt am 2. November 2018 um 10 Uhr.

Illustration: Sebastien.gross, Mar-Knopfler-Pensa-Blue, Montage von fgg, CC BY-SA 4.0