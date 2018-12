Der F91 Düdelingen holte in dem letzten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstagabend einen Punkt gegen den Sieger der Gruppe F, Betis Sevilla. Die Reaktionen nach dem historischen Abend waren allesamt positiv, auch aus dem gegnerischen Lager erhielten die Luxemburger viel Lob.

Nach dem historischen Punktgewinn überwog bei F91-Coach Dino Toppmöller in der Pressekonferenz der Stolz: “Wenn man so ein Spiel angeht gegen den Gruppenersten, ist ein Unentschieden ein gefühlter Sieg. Die Mannschaft hat sich diesen Punkt nicht nur heute, sondern aufgrund der gesamten Gruppenphase verdient.” Die Taktik wurde aufgrund der Platzverhältnisse nicht verändert, fügte er hinzu. “Wir haben die erste Halbzeit nur zwei Gelegenheiten zugelassen. Einmal nach einem Ballverlust von David Turpel und einmal als ein Gegenspieler an Aniss El Hriti vorbeigezogen ist. Danach gab es noch einen Kopfball den Landry Bonnefoi gut hält, ansonsten haben wir unsere Aufgabe defensiv gut gelöst.”

Ausgelassen

Kaum aus der Kabine zurückgekehrt, kam er auch auf die Atmosphäre zu sprechen: “Die Stimmung war natürlich sehr ausgelassen. Das haben sich die Jungs verdient. Es wurde gesungen. Die Spieler sind natürlich auch alle froh, jetzt in die Pause zu gehen. Dieser Punktgewinn ist der krönende Abschluss dieses Abenteuers. Es gibt einige Dinge, die haften bleiben, angefangen mit dem Tor von Danel Sinani in Piräus, dann auch die Führung in Mailand. In Piräus wurden wir allerdings auch auseinandergenommen, aber wir wissen nach dem Resultat in der zweiten Partie des Abends, dass wir damals nicht gegen Laufkundschaft verloren haben.”

Auf die Frage, welches das schönste Kompliment gewesen sei, das er im Laufe der Kampagne gehört habe, meinte der Deutsche: “Ich habe gelesen, dass Gattuso sagte, der F91 habe versucht spielerische Lösungen zu finden und nicht einfach den Ball hinten raus zu donnern. Das sind diese Momente, die sich Mannschaft verdient hat.” Dann schloss er mit einem Ausblick auf das kommende Jahr ab: “Jetzt ist Urlaub. Hauptsache, die Jungs kommen am 12. Januar wieder und haben nicht zuviel zugenommen…”

Keine Erklärung

Für den Gästetrainer stand die geschaffte Qualifikation im Vordergrund. Quique Setien meinte nach Spielende: “Gestern war der Rasen bei unserer Trainingseinheit noch in deutlich besserem Zustand. Ich kann mir diese Verschlechterung nicht erklären. Der Untergrund war schwer bespielbar. Das hat uns die Aufgabe gegen eine ohnehin defensiv eingestellte Mannschaft nicht vereinfacht. Auch wenn wir den Sieg verpasst haben, haben wir unser Ziel erreicht. Das war, als Gruppenerster abzuschliessen.”

Setien lobte die Einstellung des F91: “Diese Mannschaft hat ein gutes Konzept und einige interessante Spieler. Es wunderte mich nicht, denn sie hatten auch schon in Sevilla einige Torgelegenheiten.”