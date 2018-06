Differdingen will eine Sportgrundschule einrichten. Das hat Bürgermeister Roberto Traversini (“déi gréng”) in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt gegeben. Ein entsprechendes Schreiben sei vorigen Freitag an das Sport- und Unterrichtsministerium gesandt worden.

Dies wäre die erste Sportgrundschule des Landes. Traversini zufolge wolle man die Kinder frühzeitig an den Sport heranführen – außerdem gebe es entsprechende Nachfrage. Die ersten Schritte für eine solche Schule seien somit getan – und die ersten Reaktionen auf das Schreiben auch “sehr positiv”.

Die Stadt Differdingen trägt momentan den Titel “European City of Sports”.