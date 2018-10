Differdingen ist ein gutes Beispiel für die Integration der italienischen Mitbürger hier in Luxemburg. Erklärungen.

Von unserem Korrespondenten Robert Fleischhauer

Das “Merde alors” unseres Außenministers gegenüber dem rüpelhaften italienischen Innenminister wird wohl in die Geschichte eingehen. Zu Recht! Es stimmt, dass Luxemburg vor mehr als 120 Jahren die italienischen “Wirtschaftsflüchlinge” aufgenommen hat. Es stimmt, dass sich ihre Nachfahren komplett in der Luxemburger Gesellschaft aufgelöst haben. Nur noch ihre Namen erinnern an das Ursprungsland ihrer Vorfahren. Es stimmt aber auch, dass der Anfang sehr schmerzhaft war und sich der Prozess der Eingliederung über mehrere Generationen ...