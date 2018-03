Die bisherige Umweltministerin Carole Dieschbourg und der Abgeordnete Henri Kox bilden die Doppelspitze für die Nationalwahlen bei “déi géng” im Bezirk Osten. Das teilte die Partei in einem Presseschreiben am Donnerstagabend mit. Die Liste steht erst nur vorläufig und muss noch vom Ost-Bezirk der Partei angenommen werden. Das wird erst nach dem Nationalkongress am 30. Juni passieren.

Hier die komplette Liste in alphabetischer Reihenfolge:

Carole Dieschbourg aus Echternach

Chantal Gary aus Grevenmacher

Christian Kmiotek aus Junglinster

Fernande Klares-Goergen aus Betzdorf

Henri Kox aus Remich

Meris Sehovic aus Manternach

Steve Schleck aus Mondorf