Einmal im Jahr wird das Brauereistädtchen Diekirch zum Mekka für Tausende Wanderbegeisterte aus dem In- und Ausland. Die 51. “Marche internationale de Diekirch”, wie der beliebte “Arméismarsch” nun seit drei Jahren heißt, ist für das kommende Wochenende, den 26. und 27. Mai, angekündigt. Für die diesjährige Auflage sind einige Neuerungen in der Streckenführung vorgesehen.

Man sei dem Wunsch der Wanderer entgegengekommen und habe Anpassungen bei der Streckenführung für die beiden Tage des Wanderwochenendes vorgenommen, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der 51. “Marche internationale de Diekirch”. Es gebe für dieses Jahr einige wichtige Änderungen, die der Verkehrssicherheit und der Attraktivität der Wanderstrecke zugutekämen.

Teilnehmer Im vergangenen Jahr nahmen 7.208 Wanderbegeisterte an dem “Marche internationale de Diekirch”-Wochenende teil. Seit dem Beginn der Veranstaltung 1968 haben somit insgesamt 258.471 Teilnehmer die verschiedenen Touren (12, 20 oder 40 Kilometer) um Diekirch unter Schusters Leisten genommen.

Samstags geht’s in den Norden

Wie üblich wird samstags die Gegend nördlich von Diekirch erwandert. Anders als in den vorherigen Jahren wird nicht mehr die Steigung “Herrenberg” mit der anschließenden Überquerung der viel befahrenen N7 auf Höhe des “Fridhaff” in Angriff genommen.

Alle drei Strecken (12 km, 20 km, 40 km) starten, wie gewohnt, beim Kulturzentrum “Al Seeërei” in Diekirch und führen alle über Ingeldorf nach Erpeldingen/Sauer.

Dort trennen sich die verschiedenen Wege aber wieder. Die Zwölf-km-Wanderroute bewegt sich über den Hügel “Goldknapp” zurück ins Brauereistädtchen. Wanderer der 20-Kilometer-Strecke steigen weiter nach Bürden hinauf, bevor sie sich ebenfalls auf den Rückweg machen. Die Strecke in der Königsklasse (40 Kilometer) führt hingegen über Lipperscheid, Gralingen, Brandenburg, Bastendorf, und Longsdorf zurück nach Diekirch. Nicht mehr angesteuert wird das Ourtalstädtchen Vianden.

Auch für sonntags gibt es einige Neuerungen zu berichten. So wird nicht mehr Nommern und Stegen anvisiert, sondern sämtliche Wandergruppen (12, 20, 40 Kilometer) bewegen sich nun südöstlich von Diekirch, im Bereich Bettendorf, Folkendingen, Eppeldorf, Befort und Reisdorf. Damit muss auch die N15, auf Höhe Stegen, nicht mehr von den Wanderern gekreuzt werden.

Versorgungspunkte mit Getränken

Neu ist auch ab diesem Jahr, dass die Zwölf Kilometer ebenso in die Wertung einfließen wie die übrigen Strecken (20 und 40 Kilometer). D.h. auch die Wanderer dieser Strecke bekommen ihre Kilometer für die begehrten Medaillen des Diekircher Marsches angerechnet.

Der Startschuss fällt an beiden Tagen jeweils zwischen 7 Uhr bis 9 Uhr morgens beziehungsweise bis 13 Uhr für die einzelnen Kategorien. Um 17 Uhr soll die Wanderung beendet sein.

Unterwegs warten in regelmäßigen Abständen Versorgungspunkte mit Getränken auf die Wanderer. Auch für das leibliche Wohl ist während der Tour ebenso wie am Ziel/Startpunkt beim Kulturzentrum “Al Seeërei” gesorgt. Anmeldungen können online auf www.marche.lu und am Wochenende selbst noch vor Ort getätigt werden.

An diesem Wochenende wird jedoch auch in Diekirch gefeiert. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Live-Bands sorgt für die richtige Stimmung in der “Al Seeërei”. Das Programm und weitere Informationen zum Marsch sind unter der oben genannten Internetseite sowie auf der Facebook-Seite des Veranstalters abrufbar.

Von Olivier Halmes