Großherzog Henri und Staatsminister Xavier Bettel werden am Sonntag in einer Gedenkzeremonie an den Waffenstillstand vor hundert Jahren erinnern. Für Luxemburg begann damals eine Phase mit unklarem Ausgang, bei dem sowohl die Dynastie als auch die Unabhängigkeit des Landes auf dem Spiel standen. Ein Krisenjahr, das als Blaupause für die parlamentarische Demokratie dient.

Als Emile Reuter am 19. Dezember 1918 in ein Automobil steigt, weiß er nicht, mit welcher Botschaft er in wenigen Tagen wieder in Luxemburg aussteigen wird. Wenn alles nach Plan ...