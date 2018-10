15 Jahre lang war das Escher “Schluechthaus” ein selbstverwaltetes, autonomes Kulturzentrum in einem besetzten Industriegebäude. Erst geduldet, dann verschmäht und schließlich doch gefördert, kam die Kulturfabrik Asbl. spätestens Mitte der 1990er Jahre nicht mehr um eine Renovierung herum. Auch wenn das nicht jedem gefiel, wurde das Kulturzentrum am 2. Oktober 1998 nach fast zweijähriger Sanierung feierlich wiedereröffnet. Der Leiter Serge Basso de March und Verwaltungsdirektor René Penning erklären, weshalb dieses Jubiläum für sie kein Grund zum Feiern ist, wieso Punk-Konzerte nicht mehr Teil des Programmes sind und in welche Richtung die Kulturfabrik sich in den kommenden Jahren entwickeln soll.

Tageblatt: Vor 20 Jahren wurde die Kulturfabrik nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnet. Wieso feiern Sie dieses Jubiläum nicht?