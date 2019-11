Viele Südamerikaner erheben sich zurzeit gegen ihre Regierungen. Diese antworten oft mit Gewalt. Was passiert da von Chile bis Venezuela und von Bolivien bis Ecuador? Politikwissenschaftler Ulrich Brand über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Proteste, ihre Ursachen und mögliche Auswege – und darüber, was die Avocado in unserem Supermarkt mit der Wut auf Chiles Straßen zu tun hat.

Tageblatt: Große Teile der Welt schauen beunruhigt auf die Proteste in Chile und Bolivien, davor in Ecuador? Teilen Sie diese Sorge?

Ulrich Brand: Die Sorge, dass diese Konflikte gewalttätig ausgetragen werden, die teile ich. Aber dass es Konflikte gibt, finde ich erstmal gut. Dass Menschen sich beschweren gegen von oben aufgedrückte politische Zumutung, ist eine Qualität von Demokratie. Trotzdem bleibt die Gefahr von Gewalt groß. In Chile gab es seit dem Ende der Militärdiktatur keinen Ausnahmezustand und keine Ausgangssperre mehr – und wegen dieses Anlasses, eines Protestes gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Transport, hat Präsident Sebastián Piñera diese Maßnahmen getroffen. Es gab zwar Plünderungen, gegen die eingeschritten werden musste. Aber es wirkte unverhältnismäßig repressiv gegen alle Protestierenden. In Bolivien ist die Lage in diesen Tagen unglaublich unübersichtlich – beide Seiten mobilisieren sich . Lenín Moreno hat in Ecuador Soldaten auf die Straßen geschickt. Das besorgt mich.

Haben die verschiedenen Proteste etwas gemeinsam?

Es sind überall gebrochene Versprechen, gegen die die Menschen sich wehren. Die politischen Zumutungen, gegen die sich die Menschen auflehnen, unterscheiden sich von Land zu Land. Chile hat seit fast 40 Jahren eine sehr neoliberale Verfassung, die eindeutig den Markt und damit die starken Kapitalgruppen privilegiert, fast alles ist privatisiert. Die Ungleichheit zwischen reich und arm ist enorm. Die Hälfte der Bevölkerung lebt mit dem Mindestlohn von umgerechnet 500 Dollar, bei europäischem Preisniveau. Und das in einem System einer Oligarchie, die sehr reich ist. In Chile wurde das neoliberale “Dir geht es besser”-Versprechen gebrochen.

Chiles Präsident Piñera sprach kurz vor Ausbruch der Proteste

von seinem Land als “wahrer Oase stabiler Demokratie” (Foto: AFP)

Dort gehen jetzt bis zu drei Millionen Menschen auf die Straße, bei 17 Millionen Einwohnern, die Proteste dauern seit Wochen an – wie wirkt sich das politisch aus?

Das ist eine Bewegung neuen Typs, es gibt keine starken Repräsentanten, keine Köpfe. Ein Weg ins politische System hinein müsste über die Sozialistische Partei – die in Chile bisher auch neoliberal ist – geschehen. Indem dort die linken Kräfte gestärkt werden, die die Resonanz bekommen aus der Gesellschaft; so wie die europäischen Grünen in den Ländern, wo es die „Fridays for Future“-Bewegung gibt. Vielleicht kommt es auch zu einer Stärkung des neuen Linksbündnisses Frente Amplio (Breite Front). In Chile gehen Millionen Menschen auf die Straße, und der Protest ist eindeutig progressiv konnotiert – das wird noch spannend.

Die Aufstände in Bolivien haben andere Ursachen.

In Bolivien ist es eine politische Müdigkeit, eine Evo-Müdigkeit. Präsident Evo Morales hat nach dem von ihm verlorenen Referendum 2016 nicht verstanden, dass er wirklich aufhören muss. Er hatte nicht die Intuition, für einen geordneten Wechsel sorgen zu wollen. Dagegen haben sich jetzt vor allem Menschen erhoben, die früher seine Partei, die MAS, gewählt haben. Es sind urbane Mittelschichten, die sich gegen die Zumutung einer autoritären Politik wehren. Wenn Morales klug gewesen wäre – sein Gegenkandidat Carlos Mesa war ja kein Rechter, das ist ein Linksliberaler –, hätte er mit historischem Weitblick gesagt: Wir wollen zwar keine Wahl verlieren, aber wenn die Bevölkerung Carlos Mesa will, dann wird es halt Carlos Mesa. Diese demokratische Größe zu besitzen und zu wollen, dass das System stabil ist, das schaffen viele Präsidentinnen und Präsidenten nicht. Auch die Arbeiterpartei in Brasilien hat zu lange an Lula da Silva festgehalten.

Evo Morales winkt als Boliviens Ex-Präsident in Mexiko in seinem Exil (Foto: AFP)

In Ecuador war es keine politische Müdigkeit, Präsident Lenín Moreno kam erst 2017 an die Macht und galt als Hoffnungsträger, was lief da schief?

Nach zehn Jahren unter Rafael Correa, der das Land sehr autoritär führte, herrschte der Glaube vor, alles würde offener, zivilgesellschaftliche Organisationen bekämen mehr Spielraum – und jetzt hat sich Moreno als neoliberaler Hardliner geoutet. Das hat kaum wer so gedacht. Hier ging es um eine Erhöhung des Benzinpreises, die der Internationale Währungsfonds dem Land abverlangte. In Ecuador und Bolivien, die beide einen hohen indigenen Bevölkerungsanteil haben, war es das Versprechen, neue Verfassungen zu haben, die die Rechte der Indigenen anerkennen. Und die eine plurale Ökonomie zulassen, bestehend aus einer kapitalistisch-privaten sowie einer staatlich-solidarischen, indigen-kommunitären. Doch die kapitalistische hat sich deutlich vertieft, auch weil im Moment der Regierungsübernahmen die Ansprüche der Bevölkerungen hoch waren und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen reichlich Geld in die Staatskassen spülte. De facto aber haben sich diese Modelle des Raubbaus an Ressourcen, die oft sehr autoritär sind, in allen Ländern vertieft, auch in Bolivien und Ecuador.

Eint die Proteste auch, dass sie alle eine ökologische Dimension haben?

In Chile wird das am deutlichsten. Die Wasserversorgung ist fast ausschließlich privatisiert. Der Abbau von Kupfer und Lithium ist sehr wasserintensiv. Für ein Kilo Avocado braucht es 500 Kilo Wasser – das ist Wasserexport, denn die Früchte sind ja für die internationalen Märkte bestimmt. Küsten und Flüsse sind verschmutzt aufgrund der Antibiotika bei der Lachsproduktion. Und wenn zu wenig Wasser für die Industrie da ist, wird es woanders abgedreht. Oder der Staat kauft es zu völlig überhöhten Preisen von den Konzessionären zurück. Das ist absurd. In Ecuador, Chile, Kolumbien, Peru gibt es Bergbaukonflikte, in Bolivien wurden kürzlich drei Ölfelder besetzt. Da war schon viel Unmut und jetzt kommt die Politisierung vom Klimawandel hinzu. In all diesen Konflikten gibt es eine ökologische Dimension, auch wenn sie sich so nicht immer nennt.

“Was sich jetzt verankert hat, ist eines der schlimmsten Erben der progressiven Regierungen”

Piñera nannte sein Land kurz vor den Unruhen noch “wahre Oase einer stabilen Demokratie”. Morales setzt sich über die Verfassung hinweg. Sind die Führungen vieler lateinamerikanischer Staaten realitätsfremd?

In Chile war das einfach Ausdruck der tief verankerten neoliberalen Kultur. Die enorme Ungleichheit ist gleichsam natürlich. Das wird ja jetzt politisiert. In Ländern wie Argentinien, Brasilien Bolivien und Ecuador – mit allen Unterschieden – gibt es durchaus ein Bewusstsein von Ungleichheit, das bloß oben nicht mehr ankam. Das Grundproblem in Lateinamerika aber ist dieses enorme Schwarz-Weiß-Denken – bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Der Kirchnerismus in Argentinien hat das rhetorisch auf die Spitze getrieben. Aber auch die Arbeiterpartei in Brasilien, Morales´ MAS in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador mit seinen Samstagansprachen ans Volk übers Fernsehen. Das ist auch eine Kultur der Führungspersönlichkeit, die nicht sehr demokratisch ist. Weil Politik heißt ja auch im Zwischenbereich zu agieren, heißt Kompromiss, heißt, ich muss mal über meinen Schatten springen. Was sich jetzt verankert hat, ist eines der schlimmsten Erben der progressiven Regierungen.

Es war ja ein Zufall, dass mit dem progressiven Zyklus in Lateinamerika gleichzeitig die Weltmarktpreise hochgegangen sind. Hypothetisch gefragt: Was, wenn sie nicht hochgegangen wären?

Dann hätten die Regierungen wahrscheinlich angesichts der hohen Erwartungen der Bevölkerung Umverteilungspolitik und nicht nur Verteilungspolitik machen müssen, wo die Reichen etwas abbekommen und die Armen ebenso, da ja eh genug Geld da ist. Sie hätten demnach die Machtfrage stellen müssen, um ihr politisches Projekt abzusichern – und die politisch geschwächten, rechten Gegner, die Großgrundbesitzer und in Argentinien auch die Finanzindustrie, ebenfalls ökonomisch schwächen müssen, zumindest schauen müssen, inwieweit sich ihre Privilegien zurückdrängen lassen – sonst hauen sie irgendwann zurück. Was sich ja jetzt zum Beispiel in Bolivien und in Venezuela zeigt.

Heißt das überspitzt, dass sozialistische Umbrüche daran gescheitert sind, dass zu viel Geld da war?

Das wäre zu einfach. Wegen der hohen Rohstoffpreise und in der Folge sprudelnder Einnahmen gab es auf den ersten Blick aber keinen Grund, sich mit jemandem anzulegen. Dabei hatten alle diese linken lateinamerikanischen Parteien am Anfang eine enorme Stärke und hätten die Gegenkräfte schwächen können. Ein zweiter Fehler: Die progressiven Regierungen der PT, der MAS, der Alianza País in Ecuador, des Kirchnerismus in Argentinien haben die Macht zentralisiert und soziale Bewegungen unterdrückt – also die Faktoren, die sie an die Macht gebracht haben. Die denken etatistisch: Wenn ich an der Regierung bin, dann verfüge ich über den Staat, dann kann ich die Gesellschaft transformieren. Wenn man aber in Kräfteverhältnissen denkt, wird ersichtlich, dass Agrarbourgeoisie und andere ökonomischen Eliten sich nur schwächen lassen über weitere Kämpfe, die nicht nur vom Staat kommen. Das ist nirgendwo geschehen, in Bolivien und Ecuador war das sehr deutlich, aber auch der Kirchnerismus war nicht anders. Überall gibt es Misstrauen: Man hat offensichtlich Angst vor jenen, die einen an die Macht gebracht haben. Dazu werden wichtige gesellschaftliche Entwicklungen nicht wahrgenommen, wie der Feminismus, der in Lateinamerika zu einer sehr starken Bewegung geworden ist. Aber Evo Morales ist ein patriarchaler Mackertyp und Rafael Correa war gegen Abtreibung. In Lateinamerika gibt es keine Bezugnahme auf eine Gesellschaft, die sich verändern will.

Mann gegen Wasserwerfer: Wegen der Proteste rief die chilenische Regierung

den Ausnahmezustand aus (Foto: AFP)

Alle Staaten Lateinamerikas haben zwei Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufschwungs hinter sich. Die Menschen, die wir jetzt demonstrieren sehen, sind das demnach Globalisierungsgewinner?

Die Globalisierungsgewinner, das haben Studien der Weltbank gezeigt, sind im globalen Süden vor allem die Eliten. Doch es gibt auch die Globalisierungsgewinner in den Mittelschichten und eines Aufstiegs aus dem Prekariat in eine untere Mittelschicht, die weiterhin prekär bleibt. In Brasilien haben sich jene, die mit der Arbeiterpartei Lulas in diese prekäre Mittelschicht aufgestiegen sind, ab der Krise 2014 immer mehr gegen die Arbeiterpartei gewendet. In Bolivien war das nicht viel anders. Die neue Mittelschicht, die unter Morales aufkam, hat sich jetzt gegen ihn aufgelehnt. Mittelschichten, die Aufstiegserfahrungen hatten unter den progressiven Regierungen, haben sich in der Tat zu starken Teilen gegen diese gewendet. Die Gründe können höhere Ansprüche an Demokratie, Abstiegsängste oder andere sein.

Die meisten lateinamerikanischen Staaten leben weiterhin vor allem vom Abbau und Export ihrer Rohstoffe. Wieso gab es keine wirkliche Weiterentwicklung?

Es ist ein doppeltes Problem. Seit 500 Jahren ist erstens das Grundmuster dasselbe, nämlich Ressourcenlieferant für den Weltmarkt zu sein. Zweitens hat aber keine Regierung es fertiggebracht, eine politische Ökonomie jenseits des reinen Ressourcenabbaus und -exports aufzubauen. Die Industrie ist – Brasilien stellt da auch nur bedingt eine Ausnahme dar – überall nicht wichtig. Bolivien hat es zumindest geschafft, die Zahl der Steuerzahler auszuweiten und ist dann, als die Rohstoffpreise fielen, viel stabiler geblieben als Ecuador und musste nicht beim Internationalen Währungsfonds um Kredite anklopfen.

“Ich würde die Regierungen jetzt nicht entlassen und sagen, das ist eh alles der Weltmarkt, das ist eh alles der Kapitalismus und Imperialismus”

Das Wirken des IWF in Lateinamerika stößt auf viel Kritik. Auch die Unruhen zuletzt in Ecuador waren eine Folge von IWF-Auflagen. Wie viel eigenen Spielraum haben Lateinamerikas Regierungen überhaupt?

Als Néstor Kirchner in Argentinien Präsident war, hat er den IWF zu guten Bedingungen rausgekauft. Und was macht der rechtsliberale Nachfolger Mauricio Macri als Erstes? Er erlässt Steuern und holt IWF-Kredite. Jetzt, vier Jahre später, ist Argentinien der größte IWF-Schuldner. Natürlich will der IWF nach Argentinien, nach Ecuador und will Strukturanpassungspolitik machen – aber das ist doch nicht gottgegeben. Lateinamerikas Regierungen hatten und haben Spielräume, Politik zu machen. Auch Uruguay hat sein Steuersystem gut reformiert und ist politisch stabil. Ich würde die Regierungen jetzt nicht entlassen und sagen, das ist eh alles der Weltmarkt, das ist eh alles der Kapitalismus und Imperialismus.

Ulrich Brand, geboren 1967, ist Professor für Internationale Politik an der Universität Wien. Er arbeitet zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung, ihrer Kritik und Möglichkeiten politischer Steuerung, zu internationaler Ressourcen- und Umweltpolitik sowie zu Lateinamerika.

(Foto: Privat)