Wer auch immer in hohlen philosophischen Phrasen die den Tieren im neuen Tierschutzgesetz zugestandene Würde abspricht, ist bestimmt noch nicht „auf den Hund gekommen“, hat noch nie ein Haustier versorgt, denn ansonsten wüsste er, dass so manchen Tieren mehr Würde innewohnt als Menschen und dass Tiere nicht zu Unrecht als die besseren Menschen gelten.

Ein Forumsbeitrag von René Oth

Die Stimmen der Tiere erklangen vor denen des „Homo sapiens“. Nach indianischem Verständnis sind sie die Alten und Weisen. Trotzdem hält sich der Mensch mit seinen beschränkten fünf Sinnen für die höchstentwickelte Form aller Lebewesen, obwohl Tiere Supersinne haben, von denen Zweibeiner nur träumen können.

Tiere sind auch im Besitz unheimlicher Fähigkeiten, die uns Menschen abgehen: Hunde und Katzen zum Beispiel spüren häufig im Voraus, wann ihr Besitzer nach Hause kommt, Tiere finden über unglaubliche Entfernungen den Weg zurück in ihr Heim, können trösten und heilen und Empathie empfinden, können ihren Herrn vor baldigen epileptischen Anfällen warnen oder sogar Naturkatastrophen wie Erdbeben vorausahnen … Tiere besitzen zudem moralische Normen und entsprechen diesen oft besser als Menschen den ihrigen.

Mit geschwellter Brust klopfte er sich auf die Schulter und voller Stolz verkündete Fernand Etgen vollmundig und widersprüchlich vor der Presse: „Es muss uns allen am Herzen liegen, dass das Wohl aller Tiere sichergestellt ist … Gesetzliche Bestimmungen über Naturschutz, Jagd und Sportfischerei gibt es bereits in Luxemburg, in diesen Bereichen braucht das neue Tierschutzgesetz nicht einzugreifen.“

Außergewöhnliche Tierbegabungen

Um diese traurige zweischneidige Heldentat unters Volk zu bringen, hat der DP-Landwirtschaftsminister im Juni dieses Jahres 97.585,74 Euro Steuergelder in einer Werbekampagne im Radio, in den Kinos und im Internet verschleudert, was nicht nur der Autor dieses Beitrags als skandalöse Verschwendung ansieht.

Das Parlament hat das neue Tierschutzgesetz ohne Gegenstimme verabschiedet, und nicht einmal ein einziger Politiker, weder aus der Regierung noch aus der Opposition, hat es anscheinend für nötig befunden, auf den furchtbaren Fauxpas, die logische Todsünde, die menschliche Ungeheuerlichkeit hinzuweisen, die an diesem Tag von allen Volksvertretern ohne Ausnahme begangen und abgesegnet wurde: die offizielle Festschreibung der fundamentalen und unannehmbaren Kontradiktion zwischen einerseits dem neuen begrüßenswerten Tierschutzgesetz, laut dem das Wohlergehen aller Tiere im Mittelpunkt steht, ihnen Würde innewohnt und kein Tier ohne existenziell zwingende Notwendigkeit getötet werden darf, und andererseits den hoffnungslos veralteten und unbedingt zu reformierenden gesetzlichen Bestimmungen über die Jagd, die den Jägern einen Freibrief zur gnadenlosen und grausamen Tötung der Wildtiere ausstellen.

Wildtiere, diese chancenlosen und geschundenen Mitgeschöpfe, sind von der Würde der Tiere ausgenommen, ihnen dürfen Schmerzen, Leiden, Schäden zugefügt werden, sie können als Freiwild willkürlich abgeschlachtet werden, sie sind die bedauernswerten Opfer der inakzeptablen und moralisch verwerflichen Verflechtung von Politik und Jagd.

Wie vermerkte bereits George Orwell in seinem geflügelten Wort: „Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere.“

In der Tat: Fernand Etgen hat im angeblich „modernsten Tierschutzgesetz Europas“ die Wildtiere kaltblütig und gewissenlos abserviert und um ihre Würde betrogen! Und alle Abgeordneten aller Parteien haben sich an diesem schändlichen Vorgehen beteiligt, ohne aufzubegehren, ohne Schamgefühl zu empfinden, ohne Bedenken zu äußern, und haben somit Schande und Mitschuld über sich gebracht!

Grausames und sinnloses Tierleid

Sie alle müssen schleunigst das neue Tierschutzgesetz nachbessern, in das die Wildtiere und Fische miteinbezogen werden müssen, und endlich dafür Sorge tragen, dass diesen kein Leid mehr durch Jäger und Fischer geschehen kann. Diesbezüglich führt kein Weg an einem allgemeinen Verbot der erbarmungslosen Hobbyjagd vorbei, die nicht den mindesten Beitrag zum Naturschutz leistet, die durch unsägliche Grausamkeiten hervorsticht und die die meisten Menschen mit feigem Mord gleichsetzen.

Die Jagd ist tatsächlich eine antiquierte, nicht mehr zeitgemäße, unmoralische, straflose Lusttötung von schützenswerten edlen Geschöpfen unter dem verwerflichen Deckmantel ökologischer Scheinargumente, die jeden rechtschaffenen Bürger einfach erschauern lassen.

So ist es unumgänglich, die umstrittene Hobbyjagd resolut zu untersagen, damit in Wald und Flur Tiere nicht mehr angeschossen werden und „sich stunden- oder tagelang mit zerfetztem Körper, heraushängenden Eingeweiden und gebrochenen Knochen auf der Flucht vor ihren Häschern durch die Natur schleppen und nach unendlicher Zeit elendig an ihren Verletzungen verenden“, wie Beobachter fassungslos das durch die Waidmänner veranstaltete Massaker schildern. Jäger töten nicht schmerzlos. Sie verursachen grausam und sinnlos in Wald und Flur unnötiges Tierleid und haben ganz Luxemburg in ein riesiges Konzentrationslager für Wildtiere umgewandelt.

Die luxemburgischen Volksvertreter und Minister täten gut daran, über folgenden Abschnitt eines in der Presse abgedruckten Leserbriefes eines sympathischen 80-Jährigen nachzusinnen: „Ja, liebe Wildtiere, Flur und Wald sind heute eine Schießbude für ‚bewaffnete Prädatoren‘, und ihre Hochsitze an den Waldrändern erinnern an KZ-Wachtürme. Also Wildtiere, wenn ihr den Geruch eines ‚Flintenmannes‘ oder eines ‚Flintenweibes‘ wittert, dann wittert ihr den Tod.“

Hochsitze auf jeder Lichtung

Der jüdische Philosoph Peter Singer drückte das einmal ähnlich aus, als er sagte: „Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka.“ Der Vergleich zwischen den Hochsitzen und KZ-Wehrtürmen hinkt keineswegs. Überall im Land, wo wir uns bislang umblickten, fiel uns auf, dass es keine Lichtung im Wald gibt, keine freie Stelle am Waldesrand, wo nicht mindestens ein Hochsitz steht. Wo immer die Tiere sich aufhalten, sie sind überall den unbarmherzigen Blicken der Jäger ausgeliefert, sie werden überall ohne Rast und Ruhe verfolgt und gejagt. Sie haben einfach keine Möglichkeit, dem größten Raubtier auf dieser Erde, dem Menschen, zu entkommen.

Wildtiere sind auch schützenswerte Lebewesen mit „Bedürfnissen, Absichten und Rechten“. Ihre Würde ist ebenfalls unantastbar und muss unbedingt geachtet werden. Welche Parteien und welche Politiker haben noch genügend Ehrgefühl, um dem Terror in Wald und Flur und Wasser ein Ende zu bereiten und die Hobbyjagd und die Sportfischerei, jene archaischen Relikte tiefer Grausamkeit, ein für allemal gesetzlich zu verbieten? Nur sie verdienen Achtung und Respekt. Lippenbekenntnisse genügen nicht mehr, Taten sind jetzt angesagt, damit das markige Zitat des deutschen Dichters und Schriftstellers Christian Morgenstern (1871-1914) endlich an Aktualität einbüßt: „Weh dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt.“