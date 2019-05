Politik und Zivilgesellschaft haben am Dienstag (21.5.) Ideen gesammelt, wie man das Klima noch retten kann. Die Konferenz war ein Schritt hin zu einem neuen nationalen Klimaplan.

Um nicht weniger als die Rettung des Klimas ging es gestern bei einer Konferenz in der Abtei Neumünster. Die Regierung hatte Vertreter der Zivilgesellschaft und der Politik eingeladen, um mit ihnen zusammen an konkreten Ideen zu arbeiten. Darunter waren zum Beispiel auch Vertreter der Universität.

Die Rolle der Motivationsredner nahmen Umweltministerin Carole Dieschbourg, Energieminister Claude Turmes und Finanzminister Pierre Gramegna ein. „Es reicht nicht aus, einen guten Rahmen zu schaffen“, sagte Carole Dieschbourg. „Wir brauchen jeden für unsere Zukunft.“

Dieschbourg: „Wir leben auf Pump“

Die Klimafrage sei die wichtigste Herausforderung der Menschheit im Moment. Deshalb zeigte sich Dieschbourg glücklich darüber, dass das Parlament in der letzten Woche die „Klimakrise“ anerkannt habe. Noch immer werde nicht genug gemacht, um die Klimaerwärmung auf durchschnittlich +1,5 °C zu begrenzen. Dieschbourg erinnerte an das Pariser Klimaabkommen, in dem die Unterzeichner versprechen, die Erderwärmung unter +2 °C zu halten.

Am 16. Februar war der luxemburgische „Overshoot Day“. Das bedeutet, dass Luxemburg an diesem Tag bereits alle Ressourcen aufgebraucht hat, die in einem Jahr nachwachsen können. Im Vergleich zu anderen Ländern erreicht Luxemburg diesen Tag extrem früh im Jahr. „Jetzt leben wir auf Pump gegenüber einer Generation, die das hier nicht verursacht hat“, moniert Dieschbourg. Die Umweltministerin findet deutliche Worte: „Keinen Klimaschutz können wir uns nicht leisten.“

Wer in Luxemburg Klima-Gase verursacht, ist bekannt. Für 64,4 Prozent des Luxemburger CO2-Ausstoßes ist der Verkehr verantwortlich. Der größte Teil davon – 44,5 Prozentpunkte – entfällt auf internationalen Verkehr, also Tanktourismus. Ein Großteil macht Diesel für Lkws aus. Luxemburg hat vor Kurzem erst die Steuern auf Diesel und Benzin erhöht in der Hoffnung, das Tanken und damit das Fahren unattraktiver zu machen.

Weitere 12,8 Prozent des CO2 stammen aus dem Bereich „Wohnen“, 13 Prozent entfallen auf die Industrie und 8,4 Prozent auf die Landwirtschaft, die bei solchen Berechnungen lange nicht einbezogen wurde.

Turmes: „Wir brauchen mehr Effizienz“

Lange Zeit galt Energieminister Claude Turmes als einer der einflussreichsten Politiker der EU. Dies nicht zuletzt aufgrund seiner Position im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und seinem Verhandlungsgeschick. Die EU habe bereits gute Strukturen, was den Klimawandel angeht, sagt er, aber in manchen Dingen sei sie nicht auf der Höhe. So etwa bei den Bestimmungen zum Klimagas CO2. Eine betreffende Direktive stammt nämlich noch aus der Zeit vor dem Pariser Klimaabkommen.

Was die nationale Klimapolitik angeht, so hat Turmes ambitionierte Ziele, die es seines Erachtens auch braucht. Denn: Unter allen OECD-Ländern verbucht Luxemburg das stärkste Wachstum – und Wachstum frisst Energie. Deshalb, so folgert Turmes, muss Luxemburg effizienter werden. „Es gibt keinen Planeten, der nicht überhitzt ist ohne Energieeffizienz“, sagt Turmes weiter. Nicht zuletzt deshalb will Luxemburg Vorreiter in Sachen Mobilität werden.

Doch nicht nur die Autofahrer müssen umdenken, auch die Industrie muss mitziehen. Luxemburg belegt weltweit den 6. Rang, was die Anzahl der privaten Fotovoltaikanlagen betrifft. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist dennoch sehr klein. Das liegt laut Turmes daran, dass Luxemburg aufgrund seiner Stahlindustrie, seiner Zementindustrie und seinem Tanktourismus sehr energiehungrig ist.

Erst vor Kurzem hatte der Energieminister eine Solaroffensive gestartet. Die Einspeisevergütungen wurden erhöht und in den Medien wird Fotovoltaik massiv beworben. Windkraftwerke soll es dem Minister zufolge nicht zu viele geben und wenn, dann sollen sie groß sein.

Außerdem müssten Überlegungen gemacht werden, wie ganze Viertel gleichzeitig energetisch saniert werden können, sagte Turmes. „Wir haben keine Zeit, jedes Haus einzeln zu sanieren“, erläuterte er. Wenn neue Viertel gebaut werden, dann sollen keine Tiefgaragen mehr angelegt werden. Wenn überhaupt dann sollen nur noch Parkhäuser außerhalb der Viertel gebaut werden. Auch neue Gasleitungen soll es nicht mehr geben, wenn es nach dem Minister geht. Die vorhandenen Leitungen reichten. „Gas ist im Klimazeitalter keine Alternative“, betont Turmes.

Gramegna: Es gibt sehr viel Potenzial

Seine Rolle in der Klimapolitik musste Finanzminister Pierre Gramegna gestern den Anwesenden erklären. Luxemburg hat einen riesigen Finanzsektor. Der luxemburgische Fondssektor ist der zweitgrößte der Welt nach den USA. Gramegna (und genauso Dieschbourg) sieht hierin eine Möglichkeit, um etwas für das Klima zu tun. Staatliches Engagement reiche nun einmal nicht, um das Klima zu retten. Die Unternehmen müssten mitziehen und diese könne man über ihre Finanzierung erreichen. Hier kommen „grüne Obligationen“ ins Spiel. Luxemburg verfügt mittlerweile über eine Börse, an der 50 Prozent der grünen Obligationen weltweit gehandelt werden. Aber: Grüne Obligationen machen nur einen winzigen Teil aller Obligationen aus. Ein riesiges Potenzial findet der Finanzminister.

Alle EU-Staaten sind dazu aufgefordert, einen Klimaplan zu erstellen. Öffentliche Veranstaltungen wie die gestern in Neumünster gehören zum Prozess dazu.

„Am Ende des Jahres werden wir wissen, was unsere Hausaufgaben für die nächsten zehn Jahre sein werden“, sagte Claude Turmes. „Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend!“