“Abschalten! Abschalten!” – Rechte greifen öffentlich-rechtliche Medien an

Medien können nerven. Das finden vor allem Europas Rechte. In mehreren Ländern wollen sie öffentlich- rechtlichem Radio und Fernsehen an den Kragen. In der Schweiz sind sie kürzlich gescheitert. In Ungarn hat Orban sein Ziel längst erreicht, Polen ist auf bestem schlimmsten Wege. Zum Artikel

Vulgäre Vereinfachung

Wo alte Sinnstifter wie Religion und blinder Klassenkampf aufhören, die Massen zu bewegen, tritt ein altbekanntes Phänomen zutage: das Schwarz-Weiß-Denken. So ziemlich jeder geopolitische Konflikt kennt seine eigene mehr oder weniger gelungene Verschwörungstheorie. Allerdings ist das Denken in den Kategorien von Gut und Böse wenig hilfreich, um komplexe Vorgänge zu verstehen. Zum Artikel

Cannes hoch Fünf

Während der Filmfestspiele in Cannes entsteht quasi eine Stadt in der Stadt. Das Tageblatt hat mit fünf Luxemburgern vor Ort gesprochen und wollte wissen, welche Rolle das Festival für sie spielt. Zum Artikel

La reprise

Parvenu presqu’au bout du festival, nous vous livrons quelques réflexions assez personnelles sur les possibilités de couverture médiatique d’un événement qui se répète, d’année en année, sur le pourquoi du cinéma et le contraste entre les salles obscures et le glamour (pas si) ensoleillé dehors, le tout mâtiné de quelques voix recueillies sur le site et aux alentours de celui-ci. Zum Artikel

Animal Kingdom

Die in Cannes vorgestellten Filme entfernen sich interessanterweise immer mehr vom ausgelutschten Narrativ des weißen Westens. In zwei Filmen verschwindet etwa der anthropozentrische Schwerpunkt gänzlich. Zum Artikel

Bei Satire hört in Polen der Spaß auf

Ein polnischer Satiriker bekommt es mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Er hat Präsident Duda in Zusammenhang mit einer Satire erwähnt und Polen ein dummes Land genannt. Nun droht ihm Haft. Immer mehr Kulturschaffende in Polen haben Probleme mit dem Staat. Zum Artikel

Blind Date mit Rivaner

In der Weinfamilie Luxemburgs haftet dem Rivaner fälschlicherweise der Ruf des “hässlichen Entleins” an. Dass diese spritzige und äußerst vielseitige Sorte viel mehr Potenzial in sich vereint, erfuhr Daisy Schengen als Laien-Jurorin bei der ersten Ausgabe des Weinwettbewerbs “Gëlle Krëmmchen”. Zum Artikel

L’abolition de l’esclavage fête ses 130 ans au Brésil …

Le 13 mai 1888, la princesse impériale Isabel signe la “Lei Aurea”, la loi d’or décrétant officiellement la fin de l’esclavage au Brésil. Le Brésil est ainsi le dernier pays du continent américain à abolir l’esclavage. Zum Artikel

Gesunde Nahrung erhält das Gehirn

Eine gesunde Ernährung kann die mit dem Alter einhergehende Schrumpfung des Gehirns reduzieren. Gemüse, Obst, Nüsse und Fisch gehören zu besonders wirksamen Lebensmitteln.

Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie niederländischer Forscher. Zum Artikel

KLANGWELTEN: Gemischte Gefühle

Zweimal das gleiche Album, aber zwei unterschiedliche Meinungen. Dazu Bach und ein neues Album von den Breeders: Die Musiktipps aus unserer Kulturredaktion. Zum Artikel