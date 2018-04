Junckers “Putsch”

In Luxemburg ist er über die Geheimdienst-Affäre gestolpert, in Brüssel bricht ihm das “Selmayrgate” beinahe das Genick: Die Rede ist von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (CSV). Die Turbo-Beförderung seines ehemaligen Kabinettschefs Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission sorgt in der Brüsseler Blase seit Wochen für Wirbel. Zum Artikel

Ist das Kunst oder kann das weg?

Seit knapp zwei Wochen ist klar: Die “Chapelle”, eine Auftragsarbeit des belgischen Künstlers Wim Delvoye, die 12 Jahre lang im Mudam stand, wird abgebaut werden. Bisher gelangten jedoch nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit, die zudem mehr Fragen aufwarfen, als dass Antworten geliefert worden wären. Es besteht Gesprächsbedarf. Und zwar an mehreren Fronten. Zum Artikel

Der Urnentreiber

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vorgezogene Neuwahlen im Sommer angesetzt. Die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden auf den 24. Juni vorgezogen, wie Erdogan gestern in Ankara verkündete. Ein Überblick dazu, was das bedeutet. Zum Artikel

Ein Staatsstreich ist keine Demo



Spaniens Richter kritisieren ihre deutschen Kollegen. Dass der katalanische Separatist Puigdemont nicht wegen der Anklage der Rebellion ausgeliefert wird, weil keine Gewalt angewandt wurde, sei “nicht vernünftig”. Zum Artikel

“Die Würde der Tiere” per Gesetz

Luxemburg gibt sich ein neues Tierschutzgesetz. Der Text steht kurz vor der finalen Abstimmung im Parlament. Wir unterhielten uns mit dem Berichterstatter des Gesetzes Gusty Graas (DP). Zum Artikel

“Wir glauben an den Standort Marnach”

Wenn am Donnerstag in Marnach, im Norden des Landes, insgesamt rund 20.000 Quadratmeter an Verkaufsfläche eröffnet werden, ist das weder eine kommunale noch eine staatliche Initiative. Der Idee liegt eine private, unternehmerische Entscheidung zugrunde, diesen Standort zu entwickeln. Die “Nordstrooss Shopping Mile” ist erst der Anfang. Zum Artikel

Wenn Worte schlimmer als Schläge sind

Es ist die kleine Stichelei, mit der alles beginnt. Psychische Gewalt ist eine Paarproblematik, die noch allzu unterschätzt ist. Empörung entsteht erst, wenn physische Gewalt ins Spiel kommt. Dafür gibt es dann auch Anlaufstellen.

Die 22-jährige Jurastudentin Sandy Santos ist gerade dabei, eine für psychische Gewalt zu gründen. Ein Gespräch mit ihr über das große Schweigen und mögliche Auswege aus der Situation. Zum Artikel

Moskau will Erkennungsmarken für Gastarbeiter



Gastarbeiter aus GUS-Ländern sollen in Russland künftig durch elektronische Armbänder erkennbar sein. Diese speichern Informationen über den Aufenthaltsstatus. Entsprechende Pläne werden nun in der Staatsduma vorangetrieben, die weitere Verschärfungen plant. Zum Artikel

Teure Hundeliebe



In Neuseeland leben mehr Haustiere als Neuseeländer. Deswegen scheuen die tierliebenden Neuseeländer auch keine Mittel und Wege, ihre Lieblinge wiederzufinden, sollten sie verloren gehen. In den vergangenen Monaten kamen Helikopter und Wärmebildgeräte zum Einsatz. Zum Artikel