Dürfen und sollen

Die Demokratie verteidigen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede im Europäischen Parlament die Abgeordneten aufgefordert, die Demokratie zu verteidigen. Und er versprach mehr Geld für das EU-Budget, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Mehr Kompromisse

Sein beruflicher Parcours, seine Vielseitigkeit und seine genuine Begeisterungsfähigkeit unterscheiden ihn von vielen seiner Parlamentskollegen. Nun verlässt Marcel Oberweis (69) das Abgeordnetenhaus. Mit ihm verliert die CSV-Fraktion ein Original. Mit Lucien Montebrusco spricht er über festgetretene Pfade, den Fraktionszwang und neue Ideen für die Zeit danach.

Gedenken an Aufstand gestaltet sich schwierig

Am Donnerstag vor 75 Jahren kam es im jüdischen Ghetto von Warschau zum Aufstand. In der polnischen Hauptstadt wird der Jahrestag gefeiert, doch das angespannte Verhältnis zu Israel wirft einen Schatten auf die Feier.

Flèche Wallonne 2008: Und dann kam Kim …

Vor zehn Jahren schien für Kim Kirchen im Regen von Huy die Sonne. Der damals 29-Jährige gewann die "Flèche Wallonne" nach einem magistralen Spurt, in dem er Cadel Evans und Damiano Cunego auf die Plätze verwies.

Tesla muss Produktion unterbrechen

Tesla hat schon wieder Probleme mit der Produktion seines Model 3. Die Montagebänder ruhen jetzt mehrere Tage lang. Probleme mit der automatisierten Fertigung lassen die geplante Stückzahlen als unerreichbar erscheinen.

Einwanderer helfen australischer Wirtschaft

Australiens Regierungschef Turnbull will die Zahl an Zuwanderern trotz schlechter Umfragewerte nicht reduzieren. Jetzt bestätigt ihn ein offizieller Bericht zweier Ministerien. Denn deren Zahlen beweisen: Einwanderer kurbeln das Wirtschaftswachstum an.

