Wie(so) wir verdummen

In seinem Editorial fragt sich Jeff Schinker, wieso der Durchschnitts-Intelligenzquotient der Menschheit seit Mitte der 90er-Jahre sinkt – und was wir dagegen tun könnten. Hier geht es zum Artikel.

Das Recht der Schwachen

Kriegstreiber treten es mit Füßen und halten es hoch, wenn ihnen danach ist: das Völkerrecht. Eine Analyse zum Spannungsfeld zwischen Völkerrecht und Krieg vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts. Hier geht es zum Artikel.

Geopolitik, Öl und C-Waffen

Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich zu einem internationalen Konflikt ausgeweitet. Ausländische Mächte ringen in dem Land um Einfluss. Ihnen geht es im Syrien-Konflikt um geopolitische Interessen, aber auch um einen Anteil an Syriens Ölvorkommen, die Eindämmung der eigenen Feinde und um die Wähler in der Heimat. Hier geht es zum Artikel.

Noch ein Nobelpreis stürzt vom hohen Podest

Vermeintliche sexuelle Übergriffe, ein Jury-interner Machtkampf und der Rauswurf der Juryvorsitzenden haben den Ruf des Literaturnobelpreises dramatisch beschädigt. Neben ihm wackelt bereits das Ansehen des Friedensnobelpreises. Hier geht es zum Artikel.

Ende der Buhmann-Rolle

Die Dauerkritik aus Lateinamerika an den USA ist mehr Sachlichkeit gewichen. Auf dem Amerika-Gipfel in Lima wurde das deutlich. Den Regierungschefs ging es um praktische Politik vor allem im Kampf gegen die Korruption. Hier geht es zum Artikel.

Angst vor Orbans Rache

Eine Woche nach dem Wahlsieg der nationalpopulistischen Fidesz-Partei mehrt sich bei deren Gegnern die Sorge vor einem Rachefeldzug von Ungarns Premier Viktor Orban. Während unabhängige Medien bereits ihre Segel streichen, hat Budapest ein Gesetzpaket gegen missliebige Bürgerrechtsgruppen angekündigt. Hier geht es zum Artikel.