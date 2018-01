Atomkraft im Visier

Christian Muller beschäftigt sich in seinem Editorial mit einem neuen Gesetzesprojekt zu den Schadensersatzrechten im Falle eines Atomunfalls. Hier geht es zum Artikel.

Salsa für die Integration

Als Immigrant in Luxemburg Fuß zu fassen, ist nicht einfach. Umso schwieriger ist dies für Musiker, die hier ihrem Beruf nachgehen wollen. Der Kubaner Ramiro Gonzalez hat das am eigenen Leib erfahren und will solchen ausländischen Musikern mit seiner Vereinigung „Sabrosón*“ helfen. Hier geht es zum Artikel.

Tops und Flops der Basketball-Qualifikation

Nur noch sechs Mannschaften kommen bei den Damen und bei den Herren für den Titel in Frage. Bevor der neue Meisterschaftsmodus bei den Herren ausgetragen wird, blickt das Tageblatt-Team auf die persönlichen Highlights und Enttäuschungen der ersten Meisterschaftsphase zurück. Hier geht es zum Artikel.

Fragile Träume

Der Beruf des Glasbläsers ist eine Männerdomäne. Pascale Seil hat das auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bitter zu spüren bekommen. Geschafft hat sie es trotzdem. Sie ist die einzige Glasbläserin in Luxemburg. Hier geht es zum Artikel.

Die sachgrundlose Befristung

Bis zu 4,8 Millionen Menschen sind betroffen. Gegen offensichtliche Missbräuche hat auch die Union etwas. Hier geht es zum Artikel.

Besser als Sonntagsreden

Nach 55 Jahren deutsch-französischer Freundschaft ist es auch mal gut mit der Sonntags-Prosa. Sie muss konkret sein und den Menschen etwas bringen. Hier geht es zum Artikel.

Geisterschiffe aus Nordkorea

Seit Jahren stranden immer wieder mysteriöse Holzboote an Japans Westküste. So gut wie immer finden die Behörden Hinweise darauf, dass die Schiffe aus Nordkorea stammen. Oft ist die Besatzung bei der Ankunft bereits tot. Hier geht es zum Artikel.

Literatur macht aus Bildern Geschichten

Edward Hopper zählt zu den führenden Malern des Amerikanischen Realismus. Lawrence Block versammelt Schriftsteller, die sich von seinen Bildern inspirieren ließen. Zu den Autoren, die für seine Sammlung Kurzgeschichten geschrieben haben, gehören auch Joyce Carol Oates und Stephen King. Hier geht es zum Artikel.