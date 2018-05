Der „Hoax“ als Hoax

Präsident Trump bezeichnet den Klimawandel als „Hoax“, doch sein Militär sieht seine Häfen vom steigenden Meeresspiegel bedroht, schreibt Francis Wagner in seinem Leitartikel. Hier geht es zum Artikel.

Zeitenwende

Claude Wiseler hat einen schweren Stand. Als Spitzenkandidat der CSV trat er die Nachfolge eines Jean-Claude Juncker an, der bis zum Schluss, trotz SREL-Affäre, extrem hohe Zustimmungswerte einfuhr. Hier geht es zum Artikel.

Das blaue Netzwerk feiert

Am Mittwochabend feiert das Netzwerk „Cluster maritime luxembourgeois“ seinen zehnten Geburtstag. In diesen Jahren hat das Cluster viel erreicht. Es hat das rund 15 Jahre zuvor von Wirtschafts- und Transportminister Robert Goebbels gegründete „Registre maritime“, das die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Sektor festlegt, mit Leben gefüllt. Hier geht es zum Artikel.

Festivalsaison eröffnet

Bereits zum fünften Mal findet am Pfingstwochenende das Musik- und Kulturfestival „Koll an Aktioun“ auf dem Gelände der alten Schiefermine in Obermartelingen statt. In Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern fährt die „Kollibri asbl.“ mit einem Programm auf, das von Konzerten über Zirkus- und Straßenkunst bis hin zu Lesungen und Workshops reicht. Aber was steht zwischen den Programmzeilen? Dies wollte das Tageblatt von zwei Mitveranstaltern, Philippe Schockweiler und Marc Thein, wissen. Hier geht es zum Artikel.

Appel à une relance européenne

Dans cette période de reprise économique et de relative accalmie, nous Européens oublions qu’il y a peu nous avons frôlé l’abîme et que notre réalité reste pleine d’incertitudes tant géopolitiques que financières, avec un niveau record de dette en Asie et en Amérique pouvant entraîner une nouvelle crise économique mondiale. Lire l’article.

Blockchain soll Mobilität revolutionieren

Große Autobauer und Technologieunternehmen wollen die Verbreitung der Blockchain-Technologie in Autos fördern. Deutsche Unternehmen wie BMW und ZF beteiligen sich ebenso wie das Schweizer Crypto Valley an der Initiative, die Autofahrern mehr Privatsphäre und Datenschutz bringen soll. Hier geht es zum Artikel.

Bald noch mehr neue ABBA-Songs?

Die vier ABBA-Mitglieder Agnetha Fältskog (68), Björn Ulvaeus (73), Benny Andersson (71) und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad (72) haben zusammen zwei neue Songs aufgenommen. Es könnten mehr Lieder werden, sagt Ulvaeus im Interview. Einen gemeinsamen Bühnenauftritt schließt er aus. Hier geht es zum Artikel.

Genitalschutz finanziert Koala-Spital

Der Komiker John Oliver kündigt. Zumindest bis zu seiner nächsten Sendung. Denn sein Lebensziel sei erreicht, witzelt der Brite: Hollywoodstar Russell Crowe hat in Australien eine Krankenstation für Koalas nach ihm benannt – finanziert durch den Verkauf eines Genitalschutzes. Hier geht es zum Artikel.