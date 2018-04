N’en déplaise à personne

La folie d’hommes et de femmes ayant perdu leurs repères d’ouverture au monde sont signes du danger avec majuscule qui pèse sur notre devenir, écrit Danièle Fonck dans son éditorial. Lire l’article.

„Wir müssen zu den Andern“

Nach den vier Deportationen von 1942 blieben in Luxemburg von fast 4.000 Juden beim deutschen Einmarsch nur noch ca. 120 jüdische Menschen übrig, die von Deportationen bedroht waren. Von diesen starben einige in Luxemburg; die Übrigen wurden am 6./7. April und 17. Juni 1943 nach Osten zwecks Vernichtung deportiert, außer mindestens zwei, die bis Kriegsende versteckt in Luxemburg leben konnten.1) Hier geht es zum Artikel.

„In unserer Gesellschaft …“

Am Donnerstag wurde im Parlament das Burkaverbot verabschiedet. In den Debatten ging es vor allem um die Frage, wie man ein solches Vorgehen rechtfertigt. Hier geht es zum Artikel.

Feuer frei!

Das Hinspiel zog lange Diskussionen über Fair Play nach sich, für das Rückspiel ist die Lage wegen der Tabellenlage ohnehin angespannt: Fola und Jeunesse trennen vor ihrem 112. Meisterschafts-Derby drei Punkte, der Kampf um den letzten Platz auf dem Podium geht in die entscheidende Phase. Fola-Urgestein Billy Bernard erklärte im Interview, warum die „Doyenne“ ihren 30. Sieg im Escher Duell einfahren wird. Hier geht es zum Artikel.

Dauerzank statt Annäherung

Die unversöhnlichen Ex-Kriegsgegner Kroatien und Serbien finden zum Streit immer einen Grund. Überschattet wird der nun mit Einreiseverboten ausgefochtene Dauerzank von Zagrebs Unvermögen, sich deutlicher vom faschistischen Ustascha-Regime zu distanzieren. Hier geht es zum Artikel.

Spanien kämpft gegen Piraten

Bei der europäischen Operation Atalanta zum Schutz der Schifffahrt vor Piraten an der Küste Somalias ist Spanien von Anfang an dabei. Jetzt beansprucht es die Kommandozentrale. Denn nach dem Brexit 2019 müssen die Briten die hergeben. Hier geht es zum Artikel.

Zu viel Hermelin für Polens Geringverdiener

Der polnische Staat hat für 100 Millionen Euro die Kunstsammlung der Adelsfamilie Czartoryski gekauft, darunter da Vincis „Dame mit Hermelin“. Zu viel für die Anhänger der nationalkonservativen Regierung, die angetreten war, den arroganten Eliten das Handwerk zu legen. Hier geht es zum Artikel.