Wie man es nicht macht

Das Velodrom und das nationale Fußball- und Rugbystadion stehen sinnbildlich für das Versagen der Politik. Es sind Beispiele wie man es nicht macht, sagt Editorialist Chris Schleimer. Hier geht es zum Artikel.

Frühes Wahlprogramm

Nach Premierminister Xavier Bettel durfte Oppositionsführer und CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler gestern sein eigenes Bild von Luxemburg zeichnen. Er nutzte die Gelegenheit, um ein frühes Wahlprogramm vorzulegen. Hier geht es zum Artikel.

„Besser als vorher“

Nach Claude Wiseler zogen auch die Regierungsparteien Bilanz der letzten fünf Jahre und zeichneten ihr Bild des Landes. Hier ein Überblick der wichtigsten Aussagen von Alex Bodry, Eugène Berger und Henri Kox. Hier geht es zum Artikel.

Höhere Löhne, mehr Mitbestimmung

Der 1. Mai hat in diesem Jahr durch den nahenden Termin der Parlamentswahl einen besonderen Charakter. Vor den Wahlen 2013 hatte der OGBL davon abgeraten, die CSV, die damals eine Austeritätspolitik verteidigte, zu wählen und damit auf den politischen Urnengang eingewirkt. Wir sprachen mit dem Präsidenten der Gewerkschaft. Hier geht es zum Artikel.

Velodrom: Was bisher (nicht) geschah …

Am Freitag wird die Gemeinde Mondorf im Beisein des Sportministers über den Bau des neuen Sportkomplexes mit Velodrom informieren. Vor dem nächsten Akt in der unendlichen Geschichte ein kleiner Überblick, was bisher geschah. Hier geht es zum Artikel.

Lage in Jerewan spitzt sich zu

Die schnelle Machtübernahme von Nikol Paschinjan in Armenien ist vorerst gescheitert. Der provisorische Regierungschef Karapetjan lehnte das Ansinnen ab und will Neuwahlen durchführen. Paschinjan gilt als Rebell, der auch schon eine Freiheitsstrafe absitzen musste. Hier geht es zum Artikel.

Weniger Hilfe, mehr Druck

Die EU erhöht im Syrien-Konflikt den Druck auf Russland, Iran und die Türkei. Gleichzeitig verfehlten die Europäer am Mittwoch aber ihr Ziel, dem Bürgerkriegsland mehr humanitäre Hilfe zu sichern. Auch die seit Jahren geforderte „politische Lösung“ des Konflikts kam nicht voran. Hier geht es zum Artikel.

Schönheit hat ihren Preis

Die Regierungschefin der Region Madrid ist zurückgetreten. Cristina Cifuentes hatte in einem Supermarkt Kosmetika zu stehlen versucht, wurde aber ertappt. Die konservative Politikerin war schon wegen eines gefälschten Mastertitels unter Druck. Hier geht es zum Artikel.