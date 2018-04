Die Axt ans Netz

Der Spinetta-Bericht über die Zukunft der SNCF empfiehlt umfangreiche Streckenstilllegungen. Dadurch droht dem Netz irreparabler Schaden, schreibt Francis Wagner in seinem Editorial. Hier geht es zum Artikel.

Die Rede zur Lage des Landes – Themen und Reaktionen

Das Land sei moderner und besser aufgestellt, als es dies zu Beginn der Legislaturperiode gewesen sei, so Xavier Bettel bei seiner knapp einstündigen Rede zur Lage des Landes vor dem Parlament. Er unterstrich vor allem die ausgezeichnete finanzielle Lage Luxemburgs und ging recht sparsam mit Oppositionsschelte um. Hier geht es zu den Artikeln: Themen und Reaktionen.

Glück hat einen Namen

Matthieu Lemaire (34) und Cyril Geldreich (33) sind ein Paar wie jedes andere auch. Und trotzdem haben die beiden eine besondere Geschichte. Sie haben als erstes gleichgeschlechtliches Paar 2015 in Esch/Alzette geheiratet. Zwei Jahre später adoptieren sie ein Kind. Seit seiner Ankunft in Luxemburg ist Frédéric der Mittelpunkt ihres Glücks. Hier geht es zum Artikel.

Les égouts de la vie

„Toutes les vies à la fois“: telle est l’ambition de Régis Jauffret qui, un peu plus de dix ans après le premier volet, revient avec le cru 2018 de ses Microfictions, où il raconte, en 1.000 pages et 500 nouvelles de moins de deux pages chacune, avec une plume âcre, sardonique, blanche et impitoyable, des fragments d’existence d’une humanité violente, dépressive, cruelle, vide d’affect et d’empathie. S’il faut s’accrocher pour endurer tant de noirceur, il faut saluer la persévérance de l’auteur tout comme les enclaves lumineuses, plus souvent dues au style de l’écrivain qu’au contenu de ce qu’il évoque. Lire l’article.

Naturwunder wird online erlebbar

Die jährliche Krabbenwanderung auf der australischen Weihnachtsinsel gilt als Naturwunder. Jetzt ist auch Google auf die roten Riesenkrabben aufmerksam geworden. Per virtueller Realität kann nun jeder über die Insel touren, die als Australiens Galapagos gilt. Hier geht es zum Artikel.

Grundeinkommen steht vor dem Aus

Das viel beachtete finnische Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen soll abgebrochen werden. Das befürchtet der Forschungschef der staatlichen finnischen Versicherungsanstalt. Die Regierung will das Experiment anscheinend nicht mehr verlängern. Hier geht es zum Artikel.

Google ist die wahre Datenkrake

Facebook steht in der Kritik, weil es Daten von Nutzern weitergegeben hat. Doch Google sammelt weitaus mehr Daten, von Bewegungsprofilen bis zu Suchlisten. Diese Daten werden über viele Jahre gespeichert und systematisch kommerzialisiert. Hier geht es zum Artikel.