Vertrockneter Kleber

Sollte 2018 eine Neuauflage der Dreierkoalition arithmetisch möglich werden, könnte es an einer programmatischen Schnittmenge fehlen, meint Lucien Montebrusco. Hier geht es zum Artikel.

„Das Handwerk hat ein Imageproblem“

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Sébastien Steffes (37) Präsident der Vereinigung „Jonk Handwierk“ mit 200 Mitgliedern (Firmen). Ein Gespräch mit dem in Fels ansässigen Grafiker über die Lage der Branche, ihr Image, fehlende Fachkräfte und Auszubildende. Hier geht es zum Artikel.

Kreative Verkleidungskünstler

Für alle Fans des Fantastischen, Familien, Neugierige und Cosplayer steht an diesem Wochenende die Luxcon im “Forum Geesseknäppchen” an. Doch was ist eigentlich Cosplay und was fasziniert die Menschen an diesem Hobby? Samantha Berna und Laura Giacomini haben sich mit drei Luxemburgern unterhalten, die dieser Leidenschaft nachgehen. Hier geht es zum Artikel.

Die digitale Revolution ist ohne Frauen und Mädchen unmöglich

Unabhängig von Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit oder Behinderung ist die Digitalisierung eines der wirksamsten Instrumente, um die schwächsten Menschen in unseren Gemeinschaften zu stärken – wirtschaftlich, politisch und sozial. Hier geht es zum Artikel.

„Es geht nur um persönliche Macht“

Seit der Generalversammlung der FLAM („Fédération luxembourgeoise des arts martiaux“) sind nun drei Wochen vergangen. Fred Bertinelli, der ehemalige Präsident des Kampfsportverbands, wurde überraschend innerhalb des Karate abgewählt und trat deshalb auch nicht zur Wahl des Dachverbands an. Im Tageblatt-Interview spricht er über finanzielle Sorgen, mangelnde Neutralität beim „Directeur technique“ und einen uneinsichtigen Vereinspräsidenten. Hier geht es zum Artikel.

Klangwelten: Gemächliche Professionalisierung

Vier luxemburgische Bands nahmen sich für ihre neuen Platten ordentlich Zeit. Hier geht es zum Artikel.

Punkschildkröte muss um ihr Überleben fürchten

Sie hat einen Irokesenhaarschnitt und atmet unter Wasser über spezialisierte Drüsen in ihren Fortpflanzungsorganen. Die Mary-River-Schildkröte ist eines der ungewöhnlichsten Tiere der Welt und auch eines der gefährdetsten. In Australien kämpfen Tierschützer um ihr Überleben. Hier geht es zum Artikel.

Polen rätselt über Tod von „Wojtek“

Kurz vor dem EuGH-Urteil über die Abholzpläne der Regierung bewegt ein Wisent aus dem Bialowieza-Urwald die Polen. Hier geht es zum Artikel.