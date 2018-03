Cap sur l’ailleurs

Weekend pascal, tous partis. Telle est la devise depuis quelques années. Un leurre bien orchestré, puisque l’affirmation est tout bonnement fausse, explique Danièle Fonck dans son éditorial.

Vers l’article

„Es geht um mehr als nur Tests“

Es ist sicherlich nicht der spektakulärste Aspekt der Dopingbekämpfung, aber der wohl meist unterschätzte. Die Erziehung der jungen Sportler ist die eigentliche Basis. WADA-Generaldirektor Olivier Niggli hat die Erziehung auch als einen wichtigen Bestandteil der Anti-Doping-Bewegung ausgemacht. Im Rahmen des jährlichen Symposiums der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in Lausanne hat sich das Tageblatt mit Tony Cunningham, dem „Education Manager“ bei der WADA, über sein Arbeitsfeld unterhalten.

Zum Artikel

Ein weiterer Pfeil im Köcher gegen HIV

Die HIV-Tests sind effizienter geworden. Das diagnostische Fenster bei den Bluttests wurde verkürzt. Jetzt laufen in Luxemburg die Vorbereitungen für die Einführung des Schnell- oder Selbsttests. Erklärungen.

Zum Artikel

Henri Wehenkel: „Es gab verschiedene Identitäten“

So manches wurde in den letzten Jahren über Luxemburg und die Einstellung seiner Bevölkerung während der Okkupation geschrieben. Der Artuso-Bericht, die Artikel des Historikers Denis Scuto, der Beitrag von Mil Lorang im Tageblatt über die Beteiligung Luxemburger Soldaten an der Tötung von Juden in Osteuropa … Henri Wehenkel ergänzt diese Arbeit mit einer Serie von Porträts von Menschen, die sich in jenen Jahren – wie die meisten Einwohner Luxemburgs auch – entscheiden mussten, wie sie sich gegenüber dem Besatzer verhalten sollten.

Zum Artikel

Les excuses d’un juif

Un crime particulièrement abject, innommable tant dans son abomination que dans sa lâcheté, a été découvert, dans un modeste appartement parisien, ce vendredi 23 mars 2018: celui d’une pauvre vieille dame, Mireille Knoll, âgée de 85 ans, paralysée sur son lit, atteinte de la maladie de Parkinson, et ne pouvant plus se déplacer qu’en chaise roulante.

Vers l’article

Gergely Karacsony: “Alles muss hier geändert werden”

Vor Ungarns Parlamentswahl am 8. April wittert die zersplitterte Opposition erstmals seit langem wieder etwas Morgenluft gegenüber der rechtspopulistischen Fidesz von Ministerpräsident Orban. Der Linkskandidat Gergely Karacsony rechnet sich Chancen aus.

Zum Artikel

Der Katalonien-Krimi

Peilsender am Auto, verdeckte Ermittler im Publikum, Umwege zur Irreführung der Polizei

– die Flucht des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont vor der spanischen Justiz liest sich wie das Drehbuch zu einem Krimi.

Zum Artikel

Die Rettung der schrumpfenden Mitte

Es gab eine Zeit, in der es viele für vorteilhaft, stabilisierend und erstrebenswert hielten, in sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zur verteilungspolitischen Mitte zu gehören. Doch in den letzten Jahren wurde die Mitte instabiler, weniger vorhersehbar, schwerer fassbar und ihre Vorrangstellung – in Wirtschaft, Politik, Geschäftsleben, Vermögensverwaltung und sogar im Sport – wurde zunehmend unhaltbar.

Zum Artikel