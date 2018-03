Kalter Krieg

Etwas mehr gesunder Menschenverstand würde der Ko-Existenz zwischen Auto und Fahrrad besser helfen als neue Regeln im “Code de la route”, meint Philip Michel im Editorial.

Streit um die zukünftigen Gehälter im Bausektor

Der Kollektivvertrag für die Bauarbeiter muss erneuert werden. Obwohl der Sektor boomt, können sich die Sozialpartner nicht verständigen. Eine Tradition bleibt erhalten.

Ein neuer Garant für unabhängige Dopingkontrollen?

Die neue “International Testing Agency” (ITA) nimmt Gestalt an. Sie soll vor allem unabhängig sein und für hohe Standards bei den Dopingkontrollen sorgen. Ihre erste Mission hatte die ITA bereits bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Jean Asselborn: “Dieser Akt hat eine gewisse Tragweite”

Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury weist Luxemburg zwar keine Diplomaten aus, ruft aber den eigenen Botschafter in Moskau zu Konsultationen zurück. Dieses Vorgehen wird als wesentlich schwächer eingestuft als die Ausweisung von Diplomaten.

Weder Hagiografie noch Dekonstruktion

Am 1. Juli – genau einen Tag nach den “Assises culturelles” und der Atelier-Rockhal-Fehde um das “Siren’s Call”-Festival und das Sting-Konzert – wird das CNA seine Ausstellung über das Leben und Werk des legendären Schauspielers und Musikers Thierry van Werveke eröffnen. Wir haben uns mit Paul Lesch und Yves Steichen, den beiden Köpfen hinter dem Projekt, in Berlin unterhalten, wo sie u.a. an ihrer Ausstellung gefeilt – und den Regisseur Thomas Jahn im Rahmen einer Retrospektive getroffen haben.

Südkorea gibt Trump gegenüber nach

Südkorea zeigt, wie Donald Trumps Handelspolitik funktioniert. Dank der Drohung mit Zöllen auf Stahl hat Trump eine Anpassung des bilateralen Freihandelsabkommens erzwungen. Südkorea öffnet seine Tür weiter für amerikanische Importe.

Putin-Liaison rächt sich für Österreich

Wie einige andere EU-Staaten beteiligt sich auch Österreich vorerst nicht am kollektiven Rauswurf russischer Diplomaten. Wien steht allerdings deshalb unter massiver Kritik, was auch eine Folge der FPÖ-Liaison mit Wladimir Putin ist.

Mumie nach 150 Jahren wiederentdeckt

Archäologen der Universität Sydney fanden eine womöglich 2.500 Jahre alte ägyptische Mumie – nicht bei Ausgrabungen in Ägypten, sondern in einem Lagerraum der Universität. Dort lag sie 150 Jahre lang unbeachtet.

