Luxemburg, 14 Uhr: Die Wahlbüros sind geschlossen. Seit 8 Uhr am Sonntagmorgen strömten die Bürger in die Kabinen, um über ein neues Parlament zu entscheiden, aus dem wiederum eine Regierung hervorgehen wird. 258.209 Wähler waren bei diesen Wahlen eingeschrieben. Die Wahlhelfer in den 679 Büros machen sich nun an die Arbeit und fangen mit der Auszählung an. Bei diesen Wahlen werden die Resultate etwas früher als sonst erwartet, weil das zentrale Wahlbüro des Staates beschlossen hat, die Listenstimmen zu veröffentlichen, sobald sie ausgezählt sind. Später folgen dann die Stimmen, die auf einzelne Kandidaten verteilt wurden.

Kleinere Bezirke wie der Osten (7 Abgeordnetenmandate) und der Norden (9 Abgeordnetenmandate) werden wohl schneller ausgezählt sein. Im frühen Abend werden dann Zentrum (21 Abgeordnetenmandate) und Süden (23 Abgeordnetenmandate) folgen.

Nicht nur die Bürger, sondern auch die Politiker selbst sind zur Wahl geschritten. Auch der ehemalige Großherzog Jean und das erbgroßherzogliche Paar haben gewählt. Großherzog Henri und seine Gattin wählen nicht. Laut Verfassung könnten sie zwar wählen, tun es aber nicht, weil man ihnen dann vorwerfen könnte, befangen zu sein. Der luxemburgische Monarch wird in den Tagen nach der Wahl den Regierungsbilder ernennen.