Der Streik im Pflegesektor ist am Donnerstag vom OGBL auf zwei weitere Häuser ausgeweitet worden. In den Pflegeheimen von Zitha-Senior im Bahnhofsviertel und auch in Petingen wurde die Arbeit eingestellt. Heute könnte jedoch ein Kompromiss gefunden werden: Die Regierung will sich mit dem Sozialkampf beschäftigen. Gegebenenfalls könnte sie weitere Gelder zur Verfügung stellen.

Besonders ein Regierungsmitglied fällt in diesem Zusammenhang auf: Familienministerin Corinne Cahen (DP). Denn ihr Ministerium ist ...