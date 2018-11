Die AMVA (“Aidez-moi à voir autrement”) setzt sich seit vielen Jahren für eine Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit einer Behinderung ein. Eine Begegnung mit Pascale Link, einer Frau, die noch viel vorhat.

“Kommen Sie herein und machen Sie sich es bequem.” Pascale Link begrüßt uns an der Haustür. Das Haus der Familie, die in Erpeldingen an der Sauer lebt, ist groß und geschmackvoll eingerichtet. “Wollen Sie einen Kaffee?” Pascale Link geht in die Küche, berührt dabei fast unmerklich den Türrahmen und kommt kurz darauf mit einem Kaffee zurück. Wüsste man nicht, dass die Frau blind ist, könnte ...