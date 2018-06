Nach 14 Jahren Intendanz der Ruhrfestspiele, bei denen auch Prominenz wie John Malkovich, Isabelle Huppert, Bill Murray oder Cate Blanchett auftrat, hat sich der Luxemburger Frank Hoffmann am vergangenen Sonntag von Recklinghausen verabschiedet. Ein ergreifender Moment, in dem eine kulturelle und persönliche Bilanz gezogen wurde. Das Tageblatt hat sich vor Ort mit dem Intendanten unterhalten und berichtet über die Abschiedszeremonie.

Luxemburger haben bekanntlich eine Tendenz, die Gegend, in der sie sich gerade aufhalten, zu kolonisieren. Oft taucht der Luxemburger in Gruppen auf, mit denen er die lokalen Kneipen aufsucht, wo er dann durch bewegte Gesprächsrunden auf sich aufmerksam macht. Dieser Hang zur Omnipräsenz – selten bis nie fährt man irgendwo hin, ohne auf den Straßen eines der gelben Kennzeichen zu erblicken – fand bisher jedes Jahr einen Höhepunkt in Recklinghausen, das während der Ruhrfestspiele aus dem provinziellen Tiefschlaf gerüttelt wird, um einen Monat lang von Theaterschaffenden und einem begeisterten Publikum bevölkert zu werden.

Parallel zu diesem künstlerischeren Aufruhr war bisher zu diesem Zeitpunkt aber auch teilweise mehr Luxemburgisch als Deutsch in den Gassen und in der nimmer schließenden Bar des Hotels Engelsburg zu hören – Fred Keup und Tom Weidig wären wohl begeistert. Der Grund dieser sprachlichen Umkehrung lag darin, dass das große Theaterfestival bisher vom Luxemburger Frank Hoffmann, der auch der Intendant des TNL ist, geleitet wurde. Nach 14 Jahren ist diese Intendanz nun vorbei und Frank Hoffmann übergibt die Leitung an seinen Nachfolger Olaf Kröck.