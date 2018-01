Ideal und Praxis

Luxemburg hat eine außergewöhnliche Sprachensituation. Das sollte jedem klar sein. Trotzdem scheint die Mehrsprachigkeit den einem oder anderen auch Probleme und Sorgen zu bereiten.

Das gilt auch für die Literatur, wie unser Kulturchef Jeff Schinker in seinem Leitartikel erklärt. Zum Artikel.

Interview mit Cem Özdemir: „Es muss jetzt um die Vergessenen gehen“

Grünen-Chef Cem Özdemir rechnet nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition mit dem Zustandekommen der großen Koalition aus Union und SPD.

Falls jedoch nicht, stehe seine Partei zu neuen Gesprächen bereit, so Özdemir in unserem Interview. Zum Artikel.

Die Gefahren des „Internets der Dinge“

Wenn der vernetzte Bürger auf dem Weg nach Hause ist, übermittelt sein Smartphone Verkehrsdaten ins Internet. Das vernetzte Thermostat kommuniziert ebenfalls mit dem Handy und weiß, wo sich der Besitzer gerade befindet, um rechtzeitig die Heizung aufzudrehen.

Das „Internet der Dinge“ (IoT) liegt im Trend. Eset, ein Unternehmen für Sicherheitssoftware aus der Slowakei, glaubt, dass sich das IoT im Jahr 2018 zu einem großen Sicherheitsrisiko entwickeln könnte. Zum Artikel.

Charlie Hebdo: Trois ans après, les survivants restent obsédés par la tuerie

La commémoration de l’attentat contre Charlie Hebdo à Paris, suivie d’une prise d’otages à la supérette cacher de la Porte de Vincennes et du meurtre d’une jeune policière à Montrouge, dans la très proche banlieue de la capitale, qui avaient fait au total 17 morts il y a trois ans, s’est déroulée hier à Paris dans une atmosphère de recueillement marquée par une grande sobriété, comme le souhaitaient les survivants des attaques et les familles des victimes, mais aussi sur fond de polémique à propos de la laïcité. Lire l’article.

Adieu douce France

Il est des êtres dont l’importance, la grandeur et la beauté tout à la fois, nous apparaît soudain, paradoxalement, lorsqu’ils ne sont plus là.

La tristesse, lorsque semblable mort advient, en est d’autant plus intense, et le chagrin d’autant plus cruel. C’est le cas aujourd’hui, en ce froid et gris matin d’hiver, de France Gall. Un adieu par Daniel Salvatore Schiffer. Lire l’article.

Gedenkstein löst Ermittlungen aus

Seit Jahren schon veranstalten Verehrer der Ideologie des Dritten Reiches in ostfranzösischen Dörfern rechtsextreme Konzerte.

Ganz zum Unmut der Menschen, die dort wohnen. Nun hat ein Gedenkstein zu Ehren der Waffen-SS die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Zum Artikel.

Auch Bulgarien hat sein Katalonien

Separatisten in Bulgariens Nordwesten streiten für ein Unabhängigkeitsreferendum und den Anschluss an das nahe Rumänien.

Nicht nur den besseren Lebensstandard nennen sie als Grund: In Rumänien sei die Justiz demokratischer – und weniger korrupt. Der katalanische Abspalter Carles Puigdemont gilt hier als Vorbild. Zum Artikel.

Chinas Soft Power und Sharp Power

China hat Milliarden von Dollar investiert, um seine „Soft Power“ zu steigern. Doch in letzter Zeit ist es in den demokratischen Ländern Gegenwind ausgesetzt.

Ein neuer Bericht von National Endowment for Democracy argumentiert, dass wir das Konzept der Soft Power neu überdenken müssen, weil „das seit Ende des Kalten Krieges verwendete konzeptionelle Vokabular der derzeitigen Situation nicht mehr angemessen zu sein scheint“. Zum Artikel.

Vor erstem Knatsch mit Brüssel

Österreichs neue Regierung will Sozialgeld für im Ausland lebende Kinder kürzen und riskiert den ersten Konflikt mit Brüssel, der doppelt spannend wird.

Denn in diesem Streit wird ausgerechnet EU-Verächter Orban als Hüter der EU-Verträge auftreten. Österreich will versuchen, die Briten-Karte zu spielen. Zum Artikel.