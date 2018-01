Nach Schlossherrenmanier

Die Neujahrsempfänge der Parteien bringen es an den Tag. Alle scheinen von einem eklatanten Wahlsieg der CSV im Oktober auszugehen, zuvorderst das schwarze Lager selber, dann, leider, auch DP, LSAP und “gréng”. Ein Leitartikel von Alvin Sold.

Sollen Busse und Bahnen nichts mehr kosten?

Luxemburgs Fahrkartenpreise gehören mit zu den niedrigsten in Europa. Dennoch wird in regelmäßigen Abständen die Forderung nach kostenlosen Bus- und Zugfahrten laut. Über die Vor- und Nachteile einer unentgeltlichen Nutzung von Bus, Zug und Tram geht es in unserem Pro und Kontra heute. Zum Artikel.

„Mär sinn zu 35.000“

“Eis Zuel vum Dag an dësem Ufank vun 2018 ass 35.000. Well: Mär sinn zu 35.000 Escher an d’neit Joer gerutscht.” Der Facebook-Post der Stadt Esch zum Jahresbeginn verkündete nicht ohne Stolz einen neuen Meilenstein für die Minette-Metropole: Zum 1. Januar zählte die zweitgrößte Stadt des Landes erstmals in ihrer Geschichte über 35.000 Einwohner, um genau zu sein 35.011. Zum Artikel.

L’arbre de Noël de Grosbous

Dans la nuit du 28 décembre 1940, la petite localité de Grosbous, dans le Nord-Ouest du pays, fut le théâtre de l’un des événements les plus dramatiques des premiers mois de l’occupation. Après coup, évidemment, on peut considérer que ce qui s’est alors passé était bien peu de choses, comparé aux tragédies qui marquèrent les années suivantes: déportations, assassinats, enrôlement forcé, transplantations de familles entières. Zum Artikel.

Der Esprit ist tot, aber die Legende lebt

Traditionell als erstes großes Motorsportereignis startet am 6. Januar die diesjährige Dakar. Auch wenn die sportliche Herausforderung über 14 Etappen mit fast 9.000 Kilometern, davon fünf über 3.000 Höhenmeter und die Hälfte reine Offroad-Etappen durch Peru, Bolivien und Argentinien, möglicherweise noch gewachsen ist, so hat sich bis zur 40. Auflage, übrigens die zehnte in Lateinamerika, doch einiges geändert. Zum Artikel.

Friede, Freude, Apokalypse

Unsere Klangwelten-Rezensenten nehmen sich heute neue Platten von Diabolo Swing Orchestra, Glassjaw, Habibi Funk und Noel Gallagher’s the High Flying Birds zur Brust. Zum Artikel.

Schachmatt für den inneren Schweinehund

Für viele Menschen gehören sie zum Beginn jedes neuen Jahres wie Weihnachtsessen oder Silvesterfeuerwerk – die fest vorgenommenen Pläne, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben. Doch meistens haben Vorsätze nur eine kurze Lebensdauer. Zum Artikel.

Bitte keine Hindu-Witze

Die beliebte indische Satire-Seite “Humans of Hindutva” macht dicht. Dem Betreiber wurden die Morddrohungen von radikalen Hindus zu viel. In Indien gibt es immer wieder Drohungen gegen kritische Journalisten. Premierminister Modi wird deswegen kritisiert. Zum Artikel.

Polens Kirche verliert an Glaubwürdigkeit

In Polen bricht der Messebesuch drastisch ein. Als ein Grund wird die große Nähe der katholischen Kirche zur nationalkonservativen Regierung kritisiert. Beide unterstützen sich gegenseitig, ein Geistlicher macht mit seinem Medienimperium gezielt Stimmung. Zum Artikel.