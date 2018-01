Das Gewicht schrumpft

Immer mehr Menschen interessieren sich für Bitcoin. Und der Markt der Kryptowährungen wird somit auch in Zukunft weiterbestehen. Die Frage lautet: Wer wird künftig das Zepter von Bitcoin übernehmen? Ein Editorial von unserem Redakteur Christian Muller. Zum Artikel.

Wenn Dollars wichtiger sind als Wähler

Noch nie wurde einem Gesetz, das sowohl als Steuersenkung wie als Reform beschrieben wird, so viel Ablehnung und Spott entgegengebracht wie der Gesetzesvorlage, die unmittelbar vor Weihnachten vom US-Kongress verabschiedet wurde und dann durch Unterschrift von Präsident Donald Trump Gesetzeskraft erlangte. Zum Artikel.

Mindestlohn: Wie Feuer und Wasser

Die Diskussionen um den Mindestlohn gehen weiter und könnten, mit den Ausmaßen, die sie annehmen, sogar Renten und Index als Wahlkampfthemen ersetzen. Bis auf das Patronat hat auch eigentlich niemand etwas gegen eine Anhebung. Und das soll sich mit den Salariatsvertretern verständigen, meint die Politik. Zum Artikel.

Der Kunterbuntergang des Abendlandes

2018 ist 100 Jahre nach Weltkrieg I. Die Geschichte teilt zwar nicht die Vorliebe der Menschen für runde Zahlen. Dennoch ist ein Rückblick notwendig. Zum Artikel.

Warten auf die Bestätigung

Mit Matthieu Osch hat Luxemburg wieder einen Alpinen, der sich für die Olympischen Winterspiele qualifiziert hat. Durch gute Resultate in Belgien und Südafrika erreichte der 18-Jährige die vom COSL vorgesehene Norm für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. Nun steht nur noch die Bestätigung des COSL aus. Zum Artikel.

In Indonesien ist die Zigarettenwelt in Ordnung

In den meisten Ländern dieser Erde ringt die Tabakindustrie bereits ums Überleben. Von den Regierungen werden die Zigarettenhersteller mehr und mehr beschnitten. Anders in Indonesien: Dort ist Rauchen bei Männern so verbreitet wie weltweit nirgendwo. Kinder machen es ihnen nach. Zum Artikel.

Glas repariert sich selbst

Japanische Forscher haben eine glasartige Substanz entwickelt, die jeden Bruch durch simples Zusammenpressen reparieren kann. Nun hoffen die Forscher, dass das Ende der Ära der zerbrochenen Smartphone-Displays nah ist. Zum Artikel.

Arbeit soll nur noch das halbe Leben ausmachen

Der Stress im Beruf hat bislang stetig zugenommen. Der leergefegte Stellenmarkt lässt eine Neugewichtung der sogenannten Work-Life-Balance möglich erscheinen. In Deutschland werden von Gewerkschaftsseite kürzere Arbeitszeiten gefordert, die Arbeitgeber wehren sich aber. Zum Artikel.