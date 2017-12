Dans l’attente … de grandeur d’âme

Danièle Fonck décrit dans son éditorial qu’en faisant le bilan de 2017, il n’y a pas lieu d’être fier. Il faudrait juste espérer que 2018 sera meilleur. Ce qui impliquerait que nous soyons capables de grandeur d’âme. Zum Artikel.

“Wut, Enttäuschung, Frustration”

Die Briten in Luxemburg haben die Nase voll. Sie sind pro-europäisch und fühlen sich verraten. Welche praktischen Probleme sie haben und weshalb “Wut, Enttäuschung, Frustration” ihren Alltag prägen, erzählt Großbritanniens Botschafter John Marshall. Zum Artikel.

Pro und Kontra: Meinungsumfragen

Meinungsumfragen sind nicht mehr aus den Medien wegzudenken. Ob Erhebungen über das mögliche Verhalten der Wähler, falls am Sonntag gewählt würde, die Freizeitgestaltung der Bürger, ihre Urlaubsziele usw. – die Ergebnisse dieser Umfragen finden schnell den Weg in Zeitungen, Online-Newsseiten, Radio und TV. Doch entspricht die Bedeutung vor allem politischer Umfragen dem Raum, der ihnen in den Medien geboten wird? Ein Pro und Kontra zu diesem Thema. Zum Artikel.

Eine große Musikerin verlässt die Bühne

Am Donnerstagmittag war das Begräbnis der wohl bekanntesten Cellistin Luxemburgs, nämlich Lisa Berg, in Echternach. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Von einem beeindruckenden Menschen. Zum Artikel.

Die CSV regiert Esch – ein Pro und Kontra

Die Wahlen vom 8. Oktober hatten das lokale Geschehen 2017 voll im Griff. Die Wähler sorgten in einigen Gemeinden für Überraschungen. So geschehen auch in der Minettemetropole Esch. Die Sozialisten wurden hier abgestraft. Eine CSV-“déi gréng”-DP-Koalition leitet in den nächsten sechs Jahren die Geschicke der Gemeinde. Ein Pro und Kontra. Zum Artikel.

Pro und Kontra: Weiter Diesel fahren?

Eines der Themen, die im Jahr 2017 für viel Diskussionsstoff gesorgt haben, war der Diesel-Skandal. Immerhin handelt es sich um einen Skandal mit Folgen. Nicht nur, dass Unternehmen und Manager bestraft wurden – auch eine ganze Reihe Städte haben der nationalen Politik vorgegriffen und eilig künftige Verbote für Diesel-Autos angekündigt. Ein Pro und Kontra. Zum Artikel.

Obskure Hör-Erfahrungen

Vaporwave, Witchhouse, Nightcore, Musique concrète, Porngrind und andere – wir nehmen die verrücktesten Musikstile unter die Lupe. Zum Artikel.