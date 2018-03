Urlaubsgrüße vom Finanzplatz

Vor genau zwei Jahren, am 3. April 2016, veröffentlichten 109 Zeitungen aus 76 Ländern die „Panama Papers“. Die Welt hielt den Atem an. Solche Schlagzeilen kann ein Finanzplatz, an dem 104 Banken zu Hause sind, natürlich nicht gebrauchen. Besucher aus

Luxemburg haben dafür vollstes Verständnis.

Zum Artikel

.

Von Köpfen und Programmen

Nach der Kandidatenkür werden sich CSV und LSAP nun ihren Vorstellungen für die Zukunft des Landes widmen. Dabei sind bereits die Spitzenkandidaten Programm, meint Lucien Montebrusco.

Zum Artikel

Dekorative Geldanlagen

Im Juni öffnet die Kunstmesse Art Basel. Knapp 100.000 finanzkräftige Besucher werden erwartet. Grund für die UBS, sich den Kunstmarkt genauer anzuschauen.

Zum Artikel

La France pleure une mort héroïque

L’attentat islamiste, isolé mais meurtrier, commis vendredi à Carcassonne puis dans le supermarché d’une cité voisine („T“ du 24 mars) a finalement fait quatre morts, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s’était offert en échange pour sauver une des otages du tueur. La mémoire de ce dernier est saluée de toutes parts et pourrait faire prochainement l’objet d’un hommage national.

Envers l’article

Par le trou de la serrure

Pendant trois jours, le temps de la visite grand-ducale en France, le palais de l’Elysée

a été au centre de l’attention des Luxembourgeois. Parmi eux il y avait également un Français, Bernard Brigouleix, particulièrement attaché au Luxembourg. Journaliste, spécialiste de la politique française au Tageblatt, il est auteur – avec Michèle Gayal, également journaliste – d’un livre sur les vérités et les légendes qui gravitent tout autour de l’Elysée.

Envers l’article

Deutsche schnappen Puigdemont

Die am Wochenende eingeleitete europaweite Fahndung nach dem flüchtigen katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont hatte schnellen Erfolg: Am Sonntagvormittag stoppten deutsche Polizisten den 55-Jährigen kurz nach der Einreise per Pkw aus Dänemark.

Zum Artikel

Nonstop ans andere Ende der Welt

Zum ersten Mal ist am Wochenende ein Flieger der australischen Qantas von Perth in Westaustralien nach London geflogen. Es ist der erste Direktflug zwischen Australien und Europa. 17 Stunden ist man dabei in der Luft.

Zum Artikel