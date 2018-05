Tempi passati

Wer in Italien einst Wahlen gewinnen wollte, kam an Europa nur schwer vorbei. Mit der neuen Koalition aus 5 Sternen und Lega hat sich das radikal geändert, schreibt Armand Back.

„De Planéit muss schéi bleiwen, soss gëtt de Camille rosen …“

Der plötzliche Tod von Camille Gira traf, wie die Reaktionen zeigten, viele Menschen ganz persönlich. “De Camille” ist nicht auf einen Aspekt seiner Biografie zu reduzieren. Am Samstag, als sein Heimatdorf Beckerich im Rahmen der Gedenkfeier zu seinen Ehren die Menschenmenge kaum fassen konnte, stand wohl für jeden der Trauernden ein anderer Aspekt der Vitae des Verstorbenen im Vordergrund.

Glanz, Glamour und Geschichte

Die nachbarlichen Beziehungen sind Luxemburg und den Niederlanden sehr wichtig. In diesem Zusammenhang ist auch der Staatsbesuch zu sehen, der König Willem-Alexander und Königin Maxima vom 23. bis zum 25. Mai ins Großherzogtum führt. Neben politischen und wirtschaftlichen Schwerpunkten hat der Besuch eines Landesfürsten immer etwas besonders Feierliches.

„Wir sind der gesunde Menschenverstand“

Zum dritten Mal hintereinander könnte in Slowenien mit der LMS ein Parteineuling auf Anhieb zur stärksten Kraft des Landes werden. Mit Parteigründer Marjan Sarec sprach Thomas Roser vor der Parlamentswahl am 3. Juni im Rathaus von Kamnik über dessen

Ziele.

In Windsor wurden Konventionen gebrochen

Kaiserwetter für eine Prinzenhochzeit als Prinz Harry im Schloss Windsor Meghan Markle zu seiner Frau nimmt. Konventionen wurden gebrochen. So verzichtete Meghan auf die Hochzeitsformel, bei der die Frau ihrem Mann “Gehorsam” verspricht.

Das Stehaufmännchen

Über 25 Jahre hat es gedauert, bis Terry Gilliams Verfilmung des weltbekannten Don Quichotte das Licht der Welt (erstmals als Abschlussfilm in Cannes) erblicken konnte. Vor ihm hatte sich bereits Orson Welles die Zähne an dieser Figur ausgebissen. Nun hat Gilliam das Werk von Cervantes, das als allererster Roman der Weltgeschichte gilt, wie Quichotte seine Windmühlen bezwungen. Und dabei natürlich so einige Federn gelassen. Trotzdem oder gerade deswegen ist „The Man Who Killed Don Quixote“ purer Gilliam – und eine mutige, exzentrische Adaptation.

De l’enfer au cauchemar

Se rendre en Pologne pour assister à un match de football est-il une chose raisonnable pour un fan de football? Pour un expert sur la question du supportérisme radical, la réponse est bien évidemment positive, surtout pour une rencontre qui oppose le Lech Poznan au Legia Varsovie (avec Chris Philipps). Car les deux clubs n’incarnent pas uniquement l’excellence du football local, mais ils se détestent cordialement.

Ein Kühlschrank für die Armen

Millionen Arbeiter schuften in Dubai in Extremhitze und für wenig Geld. Mit einem Kühlschrank vor dem Haus wollte eine Australierin vor zwei Jahren ein Zeichen setzen. Inzwischen stehen zumindest im Ramadan 170 Kühlschränke an Dubais Straßen.

Provozieren statt Regieren

Der neue katalanische Regierungspräsident Torra hat vier wegen der Rebellion vom Oktober angeklagten Ex-Minister in sein Kabinett berufen. Madrid spricht von Provokation und denkt man über Verlängerung der Zwangsverwaltung nach.

