Vasall oder souverän?

Donald Trump versucht die EU nach der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran zu erpressen. Die 28 sollen ihre Souveränität verteidigen, meint Guy Kemp in seinem Leitartikel.

Pest und Bandwurm

Bei der Generalversammlung des Jägerverbandes FSHCL am vorletzten Sonntag wurde das Verbot der Fuchsjagd heiß diskutiert. Wir haben versucht, die Aussagen der Jäger zu überprüfen.

Digital Ramadan – Wie die Tradition sich der modernen Technik anpasst

Die 20-jährige Amra Adrovic stammt aus dem Kosovo. Im Alter von sechs Monaten kam sie mit ihren Eltern nach Luxemburg. Den Ramadan praktiziert sie in diesem Jahr zum vierten Mal. Wir haben mit ihr über die Digitalisierung des Ramadan gesprochen und wie sie trotz des Fastenmonats ihre Abschlussexamen meistern will.

“Die Motivation kommt aus dem Innern”

Wo früher einmal getanzt und gefeiert wurde, treffen sich heute die praktizierenden Muslime zum Gebet: In der früheren Disko in der Differdinger rue John F. Kennedy befindet sich heute das “Centre islamique et culturel”. Anass hat dort seit mehr als über einem Jahr die Rolle des Imam übernommen. Das Tageblatt hat mit ihm über den heute beginnenden Ramadan gesprochen.

Marc Sales und die neue Handball-Hochburg Käerjeng

Seit über 18 Jahren steht der erfolgreiche Unternehmer Marc Sales an der Spitze seines Heimatvereins, des HB Käerjeng. In diesem Jahr konnte sowohl die Herren-

als auch die Damenmannschaft die Meisterschaft gewinnen.

Mit Strafen gegen westliche Sanktionen

In Russland soll die Umsetzung westlicher Sanktionen unter Strafe gestellt werden. Ein entsprechendes Gesetz soll bis Ende Mai verabschiedet werden. Von Expertenseite wird befürchtet, dass nun sogar Auslandsreisen von Russen als Verrat gelten könnten.

Unruhe im Wartesaal

Beim Westbalkangipfel sollen am Donnerstag in Sofia die EU-Perspektiven der Anwärter bekräftigt werden. Trotz des von Brüssel pflichtschuldig geschürten Optimismus ist der EU-Wartesaal von europäischen Standards weit entfernt. Kein Kandidat drängt sich auf.

