Die Gefahr ist durchaus reell, dass die EU Datenschutz-Grundverordnung aus arbeitsrechtlicher Sicht eher ein Rück- als ein Fortschritt ist, schreibt Luc Laboulle im Editorial.

Que faire contre les „loups solitaires“ assassins?

Un nouvel attentat meurtrier est venu, samedi soir à Paris, rappeler, fût-ce de façon plus modeste que bien des fois précédentes, combien la France reste exposée au terrorisme islamiste. Cette attaque au couteau contre des passants, de type plutôt artisanal, n’a fait „que“ un mort et quatre blessés, et son auteur a pu être abattu par les policiers arrivés d’urgence sur les lieux. Mais, bientôt revendiquée par l’Etat islamique, elle n’en entretient pas moins la tension – et la polémique.

Es kann jeden treffen

Stress auf der Arbeit oder sogar zu Hause im Familienleben. Ein Burn-out kann schneller eintreten, als man denkt. Der Psychiater Dr. Jean-Marc Cloos liefert Erklärungen hierzu.

Ein bisschen Frieden

Israel vor Zypern, Österreich, Deutschland und Italien: Das Schlussresultat des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) erinnert stark an die Zeiten, als der Wettbewerb noch “Grand Prix Eurovision de la Chanson” hieß und nicht von Popsternchen aus den ehemaligen Ostblockländern dominiert wurde. Was ist bloß geschehen?

Hallo – wir leben noch

Die spanische Provinz Teruel leidet unter Entvölkerung. In manchen Dörfern lebt nur noch eine Handvoll Menschen. Der Ruf: “Teruel existe” – Teruel existiert – ist zum geflügelten Wort geworden. In anderen Regionen ist es ebenso schlimm.

„Harry ist vollkommen vernarrt in sie“

Rechtzeitig zu der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hat der britische Autor Andrew Morton ein Buch über die Braut geschrieben. Er zeichnet ihren Weg von Hollywood nach Windsor. Im Interview zeichnet er das Bild der heutigen Monarchie.

Suprarégionalisation de la Grande Région

Les espaces frontaliers sont souvent présentés comme les laboratoires de l’intégration européenne. Au-delà des discours et des symboles, quelle signification peut recouvrir la notion de ’région transfrontalière‘ ? Ici Estelle Evrard, chercheuses en géographie politique à l’université du Luxembourg tente de donner une réponse sur cette question de savoir si la suprarégionalisation pourrait être une réponse pour la Grande Région transfrontalière qui est la nôtre composée de la Wallonie, du Luxembourg, de la région Lorraine au sein du Grand Est, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat.

