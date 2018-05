Zeit, sich zu wehren

Dhiraj Sabharwal beschreibt in seinem Editorial, wieso die Pressefreiheit zwar in Luxemburg garantiert, aber aus einer Vielzahl von Ursachen zunehmend gefährdet ist.

Kein Feiertag

Selbstmordattentäter und ferngezündete Autobomben. Öffentliche Diffamierung und politisch bedingte Übernahmen. Es gibt viele Wege, Medien und ihre Journalisten zum Schweigen zu bringen oder ihnen die Öffentlichkeit zu entziehen. Am Donnerstag ist internationaler Tag der Pressefreiheit. Zum Feiern gibt es keinen Anlass. Auch in Europa nicht.

Es geht auch ohne

Verpackungen oder gar Einkaufstüten aus Plastik gibt es bei „Ouni“ nicht. In dem kleinen Bio-Supermarkt im städtischen Bahnhofsviertel ist das Material verpönt. Das ist nicht die einzige Besonderheit. Eine Kooperative steckt hinter dem Statement gegen Konsumgewohnheiten, der gleichzeitig ein Appell an einen bewussteren Umgang mit unserem Planeten ist.

Neuanfang wie aus dem Bilderbuch

Chris Philipps hat am Mittwochabend vor rund 55.000 Zuschauern im fast ausverkauften polnischen Nationalstadion PGE Narodowy Geschichte geschrieben. Mit seinem neuen Verein Legia Warschau besiegte der 23-Jährige Titelverteidiger Arka Gdynia im polnischen Pokalfinale und holte als erster luxemburgischer Auslandsprofi seit 25 Jahren wieder einen Titel. Das Tageblatt war beim großen Triumph dabei und hat einen Blick hinter die Kulissen des geliebten und gleichzeitig gehassten Traditionsvereins aus der Hauptstadt geworfen.

Brüssel will mehr Geld

Mehr Grenzschutz, mehr Verteidigung, mehr Studentenaustausch: Die EU-Kommission möchte neue Schwerpunkte setzen. Doch der Budgetentwurf für die Zeit nach 2021 hat auch Verlierer. Österreich und die Niederlande melden schon Widerstand an.

Il y a cinquante ans naissait „Mai 1968“

Il y a exactement 50 ans, le 3 mai 1968, commençaient ce que l’on allait appeler les „événements de mai 1968“, singulier mélange de révolte radicale étudiante, de grèves plus classiquement ouvrières, et de vaste contestation de la société – outre, bien sûr, celle du pouvoir politique en place, alors celui du général de Gaulle. Cette „révolution“ allait finalement déboucher au contraire sur un fort choc en retour électoral en faveur de la droite, mais elle n’en a pas moins fait évoluer profondément les esprits.

Kalifornien geht gegen Scheinselbstständigkeit vor

Amerikas Unternehmen könnten die billigen Arbeitskräfte ausgehen. Viele Unternehmen beschäftigen Freiberufler, um damit Sozialabgaben einzusparen. Nun verbietet ein kalifornisches Gericht Scheinselbstständigkeit. Davon könnten auch Firmen wie Uber oder Amazon betroffen sein.

Karotten machen Kängurus wild

Touristen haben in Australien an einem bei Urlaubern bekannten Sammelpunkt von Kängurus Karotten an die Tiere verfüttert. Diese haben danach eine gefährliche Abhängigkeit entwickelt. Mehrere Menschen wurden inzwischen durch aggressives Verhalten der Tiere verletzt.

