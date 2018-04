„Der Druck ist enorm“

Der Libanon, mit seinen vier Millionen Einwohnern, hat mindestens eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen unterstützt das fragile Land im Nahen Osten in dieser Herkulesaufgabe. Wie das vor sich geht, erklärt WFP-Länderdirektor Dominik Heinrich.

Die Probleme der Kleinen

Sind kleine Länder dazu verdammt, Steuerparadiese zu sein, wenn sie wirtschaftlich überleben wollen? Das fragt sich Christian Muller in seinem Editorial.

Die verborgenen Kräfte des Kirchberg

Unkraut. Das ist das Erste, was den meisten in den Sinn kommt, wenn sie die Pflanzen sehen, die Vivian Craig in ihrem Buch als Heilpflanzen vorstellt. Und dass dieses “Unkraut” auch noch ganz besondere Kräfte in sich trägt, scheint noch abstruser. Wir haben uns die Wissenschaft dahinter während einer Heilkräuterführung über den Kirchberg von der Autorin persönlich erklären lassen.

Die Allrounderin

Wissenschaftlerin, Lehrerin und Managerin eines siebenköpfigen Teams mit einem ehrgeizigen Forschungsprogramm. Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann-Diederich braucht mitunter mehr als einen Achtstundentag, um ihren vielfachen Anforderungen gerecht zu werden. Ein Gespräch mit der studierten Bauingenieurin eröffnet neue Horizonte.

Ist der Finanzsektor schon sicher genug?

Zehn Jahre nach der globalen Finanzkrise sind politische Entscheidungsträger immer noch damit beschäftigt zu ermessen, wie sich ein erneuter Zusammenbruch der Wirtschaft infolge von Bankenpleiten am besten verhindern lässt. Zwei aktuelle Publikationen – eine aus dem US-Finanzministerium und eine weitere von Ökonomen der US-Notenbank Federal Reserve – bieten einen Anhaltspunkt, wo wir heute stehen.

Globale Krebs-Datenbank als Schlüssel zur Heilung

Der australische Milliardär und Bergbaumagnat Andrew Forrest finanziert die erste globale Krebsdatenbank. Bisher werden die Daten nur länderspezifisch gesammelt. Eine universelle Datenbank gibt es noch nicht.

