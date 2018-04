Einer muss bezahlen

Ganz unauffällig siecht das altbewährte Finanzierungsmodell der gedruckten Medien dahin. Der Frage, wie Qualitätsjournalismus bezahlt werden soll, widmet sich Alvin Sold im Editorial.

Das Burkaverbot im Fokus

Bisher ist es in Luxemburg lediglich über Gemeinderegelungen möglich, ein Burkaverbot einzuführen. Anfang 2017 war es in 47 von 105 Gemeinden verboten, sich vermummt im öffentlichen Raum aufzuhalten. Wie die Justizkommission in ihrem Bericht festhält, sind diese Gemeinderegelungen sehr verschieden, sodass sogar die Polizei nicht so richtig weiß,

wo sie dran ist.

Von starrenden Polizisten und frustrierten Studenten

Ein Hauch von Mai 68 gibt es momentan in Paris. Studenten protestieren gegen die neuen Zugangsregeln, die die Regierung und Präsident Macron durchgesetzt haben. Demnach können Universitäten nunmehr unter bestimmten Bedingungen Bewerber abweisen, was die Angst vor Elitenbildung wachsen lässt. Die Luxemburgerin Michelle Schmit studiert in Paris und schildert ihre Gefühlswelt der letzten Woche an der Sorbonne für das Tageblatt.

Die zwei Seiten der Politik-Medaille

Claude Adam ist ein profunder Kenner des Luxemburger Bildungswesens. Die Parlamentsbühne hat der grüne Politiker nun verlassen, um sich erneut der Arbeit vor Ort zu widmen. Ein Gespräch über seine Erfahrungen als Abgeordneter.

Klangwelten: Keine Scheuklappen

Vielfalt ist Trumpf: Dieses Jahr setzt das Out of the Crowd, das unabhängig von den Schwankungen und Absagen in der hiesigen Festivalszene standhaft in die 15. Runde geht, weniger auf Post- und Mathrock und bietet dafür ein äußerst vielseitiges Programm, das zeigt: Indierock ist lange nicht tot, man muss nur abseits der Mainstream- langweiler horchen, um vitale, spannende Musik zu hören. Wir haben uns mit Organisator Nicolas Przeor unterhalten und stellen das Festival und die Highlights vor.

Fit für den Sommer

Die Sonne strahlt, die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, nur Ihr Körper ist noch nicht so richtig fit? Physiotherapeutin Kathi Sperling zeigte Daisy Schengen sechs einfache Trainingseinheiten, mit denen Sie schnell und ohne zusätzliche Geräte fit werden. Los geht’s!

Éischte Weltkrich – La Grande Guerre au Luxembourg

Quels sont les usages faits du passé par un pays, par une société? Une méthode pour l’analyser consiste à étudier les noms qui sont donnés aux noms de rue. Quelles rues commémorent p.ex. la Première Guerre mondiale à Luxembourg-Ville?

Die Plastikplage des Balkans

Pünktlich zum Tag der Erde zieht im EU-Wartesaal selbst die Plastiktüten-Hochburg Serbien in den späten Feldzug gegen die Plastikmüllplage. Doch ob in oder außerhalb der EU: Die Einsicht in die Notwendigkeit der Reduzierung der Müllberge ist auf dem wenig umweltbewussten Balkan noch schwach entwickelt.

Moskau bekommt ein Puppenbordell

In Moskau eröffnet ein Bordell mit Sexpuppen. Der Betreiber will damit nicht nur Abwechslung in das Sexleben der Besucher bringen, sondern auch die Ausbeutung der Frau beseitigen. Er plant bereits die weltweite Expansion.

Freie Radikale in Danzig

Am Samstag wird in Danzig gegen Nationalismus und Faschismus demonstriert. Auslöser ist ein Aufmarsch der rechtsextremen Gruppierung Nationalradikales Lager in der Stadt, der laut dem Bürgermeister Angst ausgelöst hat. Die Gruppierung ist in der Öffentlichkeit etabliert.

