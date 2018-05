Beneidet und verhasst

Alvin Sold beschreibt in seinem Editorial, dass sich auch in Luxemburg immer noch die Systemfrage stelle. Allerdings seien die hiesigen politischen Kräfte kaum Reformparteien.

Ein Stück Fußballgeschichte

Luxemburg verfügt lediglich über eine Handvoll Sportstätten, die als legendär bezeichnet werden können. Das “Stade du Thillenberg” gehört mit Sicherheit dazu. Fußballromantiker können nun aufatmen, denn das Stadion wird denkmalgeschützt.

Vom kleinen „Club“ der Enthusiasten zum Global Player

44 Millionen geflogene Kilometer oder 1.102 Mal die Welt umrundet: Zahlen wie diese verkündet der Chef der Luxembourg Air Rescue (LAR) René Closter (65) gerne. Die Flugzeuge und Helikopter mit dem markanten Logo sind weltweit bekannt und retten seit 30 Jahren Menschenleben überall auf der Welt. Diese Entwicklung war im Gründungsjahr 1988 nicht abzusehen.

„Müssen auf Trump mit Vernunft und Besonnenheit reagieren“

Er gewöhne sich langsam daran, morgens nicht ins Büro, sondern zum Flughafen zu fahren. Und die Nacht darauf womöglich im Flugzeug zu schlafen. Heiko Maas (51) ist schnell in der Hektik des Außenministeramtes angekommen. Zahlreiche internationale Krisen, etwa um das Iran-Abkommen oder Gaza, sind neu entstanden, alte wie der Krieg in der Ostukraine nicht gelöst. Unser Berliner Korrespondent Werner Kolhoff sprach mit dem aus dem Saarland stammenden Sozialdemokraten.

Klangwelten: Ausgezeichnete Songsammlung

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Unsere Musikspezialisten haben sich diese Woche die neuesten Alben von Jon Hopkins, Courtney Barnett, The New Mastersounds und Beach House angehört. Ihre Bilanz fällt sehr positiv aus.

