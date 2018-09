Als Pierre Gramegna seinen Posten als Finanzminister im Jahr 2013 antrat, sah die Zukunft weniger rosig aus als das, was schlussendlich eingetreten ist.

Der Finanzminister erinnerte sich in seiner “Budgetsried 2018” an seine Anfangszeit als Minister zurück. In Projektionen des “Comité de prévision” sei von einem starken Anstieg der Staatsschuld bis zum Jahr 2016 die Rede gewesen. ...