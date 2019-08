Der F91 Düdelingen hat sich durch einen 2:1-Erfolg (5:4 im Elfmeterschießen, Hinspiel: 1:2) gegen Ararat-Armenia zum zweiten Mal für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Schöner Nebeneffekt: Der Verein bekommt von der UEFA 2,92 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Auslosung findet bereits am Freitag um 13.00 Uhr in Nyon (CH) statt.

In der Anfangsphase dominierte Düdelingen die Partie. Bernier (9.), Stolz (10.) und Pokar (16.) konnten den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen.

In der 22. Minute wurde es dramatisch. Einen Schuss aus drei Metern von Kobyalko parierte Joubert glänzend. Die Gefahr war jedoch noch nicht gebannt. Sekunden später kam das Leder zum russischen Stürmer zurück. Dieser wurde von Delgado gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an. Der Strafstoß war gut geschossen, aber F91-Torwart Joubert packte eine spektakuläre Parade aus und hielt Düdelingen im Rennen. Das Stadion stand kopf.

Zwei Minuten später war der ehemalige Nationalkeeper jedoch machtlos. Morren verlor leichtsinnig im Mittelfeld einen Ball. Auf der linken Seite war Lima ungedeckt. Der Niederländer mit kapverdischen Wurzeln zog durch und erzielte mit einem Flachschuss das 1:0 für Ararat. Das Stadion war geschockt. Und Düdelingen auch. Der anfängliche Schwung schwand. Die Anspiele wurden ungenauer, die Unsicherheit größer.

Vor der Pause fingen sich die Düdelinger wieder und hatten zwei weitere gute Gelegenheiten auf den Ausgleich.

Elfmeter nach Handspiel

Nach der Pause nahm der F91 so richtig Schwung auf. In der 47. ging ein Schuss von Klapp aus fünf Metern nur sehr knapp am Tor vorbei. Eine Minute später zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Danel Sinani nahm sich der Sache an und erzielte den verdienten Ausgleich.

In der 61. hätte der F91 in Führung gehen müssen. Bouchouaris Hereingabe setzte er jedoch aus zwei Metern am Kasten vorbei. Düdelingen war deutlich spielbestimmend. Die Gäste liefen dem Ball nur noch hinterher. Das 2:1 war nur eine Frage der Zeit.

Immer wieder Sinani

In der 72. Minute fiel der zweite Düdelinger Treffer. Stolz tankte sich über die linke Seite durch, gab den Ball in die Mitte zu Sinani, der mit einem platzierten Linksschuss den viel umjubelten Führungstreffer erzielte.

Sieben Minuten später hatte Stolz das dritte Düdelinger Tor auf dem Fuß. Der Angreifer umkurvte den gegnerischen Verteidiger, zielte jedoch knapp neben das Tor.

Kurz vor dem Ende der 90. Minute hätte Sinani die Entscheidung herbeiführen müssen. Der Düdelinger vernaschte einen Gegenspieler und tauchte frei vor dem Tor auf. Sein Lob landete jedoch in den Wolken. Kurz später ging die Partie in die 30-minütige Verlängerung.

Während bei den Gästen schon vorher die Kräfte schwanden, zollten jetzt auch die Düdelinger ihren Anstrengungen Tribut. Trotzdem waren sie weiterhin die dominierende Mannschaft. Gelegenheiten blieben jedoch aus und so ging es ins Elfmeterschießen.

In diesem behielten die Düdelinger die Nerven, trafen fünfmal und stehen dadurch in der Gruppenphase.