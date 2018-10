Der Satz “das Dorf wird es schon richten” gilt heute nicht mehr. Auch spukt in vielen Köpfen von Mittfünfzigern und noch älteren Menschen das negativ geprägte Bild von einem reglementierten Alltag im “Altenheim” herum. Gibt es eine andere Perspektive? Gibt es. Joëlle Schuster (65) will eine Senioren-WG im Land gründen.

“In westlichen Ländern sterben mehr Menschen an Isolation als an Alkohol oder Nikotin”, sagt Simon Gross, Direktor des “Center fir Altersfroen” (RBS) in Itzig. Das ist mittlerweile auch in der Politik angekommen. In Großbritannien wurde gerade erst ein “Ministry of Loneliness” eingerichtet. In Luxemburg entstehen zunehmend Mehr-Generationen-Projekte, die junge und ältere Menschen zusammenbringen sollen, und werden staatlich gefördert.

Entscheidung mit viel Klärungsbedarf

Für Joëlle Schuster ist das allerdings keine Alternative. Sie will mit Gleichaltrigen zusammenleben. Auch sie fürchtet die Perspektive “Foyer”, will gleichzeitig aber ihren zwei erwachsenen Kindern die Sorge um sie abnehmen. Damit steht sie nicht alleine da. “Die heutige Generation 50+ hat verstanden, dass in einer mobilen Welt ...