In der Nacht von Freitag auf Samstag sah die Welt in Weißrussland noch sehr trübe aus. Am Montagabend kehrte dann wieder das Lächeln in die Gesichter der Nationalspieler zurück.

Der Erfolg gegen San Marino war in seiner Art und Weise einzigartig und hat der FLF-Formation die Rückeroberung der Tabellenspitze ermöglicht. Trotz des positiven Abschlusses des Doppeltermins war nicht alles Gold, was glänzt, ...