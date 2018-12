Was sind die wichtigsten Projekte der neuen Regierung? Ein Blick in das Koalitionsabkommen verrät, was Blau-Rot-Grün in den nächsten Jahren vorhat.

Nicht einmal acht Wochen nach der Wahl stehen die Regierung und das Koalitionsprogramm. Die wichtigsten Aspekte des Abkommens, die auch am kommenden Dienstag von Premier Bettel während der Vorstellung des Regierungsprogramms im Parlament wohl ausgiebig erklärt werden, haben wir auf vorliegender Doppelseite zusammengestellt. Von kostenloser Kinderbetreuung über einen höheren Mindestlohn bis zur konsequenten Digitalisierung des Landes und seiner Verwaltungen, von mehr Klimaschutz über Steuerreform, kostenlosen öffentlichen Verkehr und ein ehrgeiziges Investitionsprogramm bis hin zur Legalisierung von Cannabis reichen die Vorhaben der Koalition.

Von Robert Schneider, Yves Greis und Pol Schock

Mindestlohn steigt ab 1. Januar 2019

Eine der “roten Linien”, die sozialpolitisch von der LSAP vorgegeben wurden, betrifft den Mindestlohn, der ab 1. Januar 2019 um 100 Euro netto steigen wird, auch wenn die Summe wohl aus administrativen Gründen erst in den kommenden Monaten rückwirkend ausgezahlt werden kann. Dies betrifft sowohl den nicht-qualifizierten als auch den qualifizierten Mindestlohn. Dabei wird auch untersucht, ob die sozialen Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen durch ...