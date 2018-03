Stoppt die Datenkrake

Es liegt im ureigensten Interesse aller Demokratien, sich gegenüber Facebook endlich wehrhaft zu zeigen – meint unser Redakteur Francis Wagner in seinem Leitartikel.

“Wie die Schüler”

Seit dem politischen Wechsel in der Südregion und der Vergabe des Labels kommt die Europäische Kulturhauptstadt nicht zur Ruhe. Der Escher Bürgermeister und Vorsitzende der Esch 2022 Asbl., Georges Mischo, setzt im Tageblatt-Interview auf Angriff und grätscht die beiden Koordinatoren bereits im Vorfeld der Versammlung, die am Mittwoch im Escher Stadttheater stattfindet. Zum Artikel.

Der Faktor Mensch als Schwachstelle

Seit anderthalb Jahren macht Günter Younger Jagd auf Dopingsünder. Der Deutsche leitet die neue “Intelligence and Investigations”-Abteilung der Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Tageblatt berichtet er von seiner Arbeit. Zum Artikel.

Eine bewegte Reise

Die Luxemburgerin Anne-Mareike Hess lernt Australien von seiner tänzerischen Seite kennen. Zum Artikel.

48 Milliarden in Briefkastenfirmen

Laut einer Untersuchung der belgischen Tageszeitungen De Tijd und Le Soir haben reiche Belgier 48 Milliarden Euro in Luxemburger Briefkastenfirmen geparkt. Was steckt dahinter? Zum Artikel.

Der Krieg der Schweine

In der Reihe “Tendenzen der zeitgenössischen Literatur” nimmt unser Redakteur Jeff Schinker “Die Hauptstadt” von Robert Menasses unter die Lupe – eine polyfone, komplexe Satire, die mithilfe von Ironie, wechselnden Gesichtspunkten, figuraler Erzählung und einer gehörigen Portion Humor die geopolitischen Sackgassen des europäischen Projekts auslotet – und augenzwinkernd Lösungsvorschläge bietet. Zum Artikel.

L’Oedipe c’est complexe

Chassez le naturel … et le paternel revient au galop! Au moment où l’extrême droite pense crier victoire un peu partout dans le vieux monde abonné depuis plus ou moins de décennies à la „démocratie“ comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Hongrie, voire les Etats-Unis, etc., le Front national panse ses plaies en France. Zum Artikel.

Wenn Intimität gewalttätig wird

Tageblatt-Kolumnistin Ainhoa Achutegui über ein Tanzstück, das häusliche Gewalt zum Thema hat – und wie Kunst uns die Augen öffnen kann. Zum Artikel.

Streit um Danziger Museum kommt vor Straßburger Richter

Der Streit um das Museum zum Zweiten Weltkrieg in Danzig kommt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Sein ehemaliger Direktor sieht seine Autorenrechte gefährdet. Doch eigentlich geht es um die Bewertung der polnischen Geschichte. Zum Artikel.

Es wird eng für Facebook

Die amerikanische Aufsichtsbehörde FTC hat offiziell Ermittlungen gegen Facebook eingeleitet. Sie will untersuchen, ob das soziale Netzwerk gegen eine Vereinbarung von 2011 zum Datenschutz verstoßen hat. Auch die Bundesstaaten und Privatkläger werden aktiv.

