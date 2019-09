Die Sommer ändern sich. Sie werden heißer, die Temperaturen treffen Mensch und Tier. Vor allem um die Nutztiere sorgen sich die Piraten in einer parlamentarischen Anfrage. Sie stehen bei fast 40 Grad in der prallen Sonne, Kontrollen zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes fehlen, mobile Unterstände auf Weiden in „Zones vertes“ würden nicht genehmigt: Das alles moniert der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen. Die Antwort liegt jetzt vor.

Spätestens seit der oberste Tierschützer der „Partei fir integral Demokratie“ (PID) Daniel Frères zur Piratenpartei gewechselt ist, scheint das Thema einen oberen Platz auf der Agenda der Piraten zu belegen. Während Frères sich zur Wahl noch mit Hunden für die Wahlplakate ablichten ließ, sorgt sich die Partei sich jetzt um Nutztiere.

Das geschieht nicht ohne Verweis auf das gerade erst im Sommer 2018 verabschiedete neue Tierschutzgesetz. Es verpflichtet Tierhalter dazu, „dass Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Luftzirkulation und andere Bedingungen der Unterkunft (,logement‘) den physiologischen und ethologischen Anforderungen der (Tier-)Art entsprechen müssen“.

Kühe, Pferde und Ziegen in der prallen Sonne auf der Weide, und das bei fast 40 Grad, steht in keinem Verhältnis dazu, findet der Autor der parlamentarischen Anfrage, der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen. Er will außerdem wissen, ob angesichts der Hitzewelle Kontrollen zur Einhaltung des Tierschutzgesetzes durchgeführt worden seien. Und Goergen geht dem Gerücht nach, dass einige Nutztiere auf Grundstücken grasen, die Teil einer „Zone verte“ seien, weswegen das Aufstellen von mobilen Unterständen nicht genehmigt worden sei.

Dafür dass er gleich zwei Ministerien, Landwirtschaft- und Umweltministerium, beschäftigt, fällt die Antwort kurz und bündig aus.

Die Antwort auf Frage eins nach den Bedingungen zur Haltung von Nutztieren gemäß dem Tierschutzgesetz bestätigt Goergens Einschätzung, dass die Tiere bei extremen Wetterkonditionen Schutz unter einem Unterstand, einer Hecke oder einem Baum finden müssen.

Mobile Unterstände sind erlaubt

Zu Frage zwei nach den Kontrollen bestätigt das Ministerium, dass die Veterinärinspektion jeder Beschwerde nachgegangen sei und dass zusammen mit den Tierhaltern eine Lösung gesucht wurde, die dem Tierschutz gerecht wird. Wie diese aussehen, lässt die Antwort offen. Zu den Grundstücken in einer „Zone verte“, die nach Meinung von Fragesteller Goergen als Weideland genutzt werden und in denen das Aufstellen von mobilen Unterständen verboten sei, verweisen die Ministerien auf eine bereits beantwortete parlamentarische Anfrage.

In der Antwort auf die Frage Nummer 951 heißt es: „Um Tiere auf der Weide vor der Hitze zu schützen, können Bauern provisorisch und zeitlich begrenzt Schutzkonstruktionen errichten, ohne dass sie eine Genehmigung anfragen müssen. Nach dem Ende der Hitzewelle müssen diese Konstruktionen weggenommen werden.“

Das hatte LSAP-Landwirtschaftsminister Romain Schneider auf die Anfrage von Françoise Hetto-Gaasch (CSV) im Juli dieses Jahres unmissverständlich klargestellt. Eine Tatsache, die wohl an Piratenabgeordneten Marc Goergen vorbeigegangen ist.