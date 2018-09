Auch der Regen hatte sich die “Nuit des lampions” in Wiltz wohl auf seinem Kalender vermerkt: Pünktlich zum Auftakt der elften Ausgabe des Festivals um 18 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen und ein stetiger Regen begleitete fast den ganzen Verlauf des Straßenfests.

Von unserem Korrespondenten Olivier Halmes

Dennoch strömten die Menschen nach Wiltz, um sich in das magische Ambiente dieses Festival der Lichter, Musik und Straßenkunst entführen zu lassen. Wer gekommen war, erlebte eine wahre Vielfalt von Eindrücken. Das Programm der “Nuit des lampions” ist bekannt dafür, die Sinne anzuregen und die Zuschauer auf eine Reise weit jenseits des Alltäglichen mitzunehmen.

Wie gewohnt begann der Abend mit einem Besuch der zauberhaften Gartenanlage im “Gruberbierg” mit seinen hundert handgemachten Lichtinstallationen. Die Motive reichten von farbenprächtige Lampions bis hin zu meterlangen Drachengebilden und anderen seltsamen Wesen.

Danach ging es auf der “Place des Martyrs” weiter. Hier wurden verschiedene Theater-, Tanz-, Akrobatik- und Zirkusperformances sowie Zauber- und Feuershows gezeigt. Wegen des Regens musste der Ablauf bei manchen der Shows angepasst werden. Das tat der Freude jedoch wenig Abbruch. Das Publikum zollte dem beeindruckenden Können der Künstler unter diesen schwierigen Bedingungen viel Applaus.

Foto: Olivier Halmes 1 von 21

Eindeutiger Höhepunkt in diesem Jahr war die Compagnie Off aus Frankreich. Die Straßenkünstler führen eine Art Tier-Operette auf. Eine Herde riesiger Geschöpfe, die sich in Zeitlupe ihren Weg durch die Menschenmenge bahnte, verwandelten Oberwiltz in den Schauplatz eines magentafarbenen Balletts.

Musikalisch ging es indes auf dem Festivalgelände vor dem Wiltzer Schloss zu. Gruppen wie zum Beispiel Altin Gün aus den Niederlanden, die türkische Volkslieder mit einer scharfen Mischung aus Funk-Rhythmen, Wah-Wah-Gitarren und analogen Orgeln vereinten, sorgten dafür, dass hier der Bär regelrecht steppte.

Auf den Plätzen und entlang den Strassen gab es weitere Gelegenheit zu verweilen. Zahlreiche “Foodtrucks” buhlten um die Aufmerksamkeit der Besucher. Kulinarisch war deren Angebot weit gefächert. Von syrischen Falafel, über portugiesische Spezialitäten bis hin zur luxemburgischen Bratwurst war eine ganze Welt der Genüsse vertreten. So vergingen die Stunden, trotz des schlechten Wetters, auch wie im Flug. Bis spät in die Nacht hinein wurde in Wiltz noch gefeiert.

Organisiert wurde die “Nuit des lampions” von den betreuten Werkstätten des sozial-kulturellen Dienstes “Cooperations” in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiltz und der Unterstützung durch das Kulturministerium .