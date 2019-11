„ Dudel Magie “ ist nicht nur „ made in Luxembourg “ . Hinter den Nudeln aus Sprinkingen steckt ein Konzept, das der Wegwerfgesellschaft trotzt.

Die Geschichte der Nudeln aus Sprinkingen beginnt mit einem Bauer, dem Unabhängigkeit über alles geht. Jahrzehntelang ist Marc Emering Milch- und Ackerbauer. Mehr und mehr ärgert er sich im Laufe seines Berufslebens über die Abhängigkeiten, in die Landwirte geraten. „Der Einzige, der gut an der Landwirtschaft verdient, gerade im Ackerbau, ist die Agrochemie“, sagt er, „wir haben das ganze Risiko und keinen Einfluss auf die Verkaufspreise unserer Produkte“.

Zu kleine Eier, die niemand will

2008 zieht er Konsequenzen. Er schafft die Kühe ab und stattdessen Masthühner an. Acht Jahre zuvor macht er den ersten Befreiungsschlag und stellt auf „Bio“ um. So wie die Kühe vorher profitieren die Masthühner seitdem davon. Solange sie auf dem Hof leben, sollen sie es gut haben. Als frischgebackener Quereinsteiger knüpft er Kontakte in der Branche und macht dabei eine Entdeckung. „Junge Hühner legen in den ersten drei Wochen nur sehr kleine Eier“, sagt Emering. „Sie schmecken super, sind aber unverkäuflich und werden verschleudert.“ Seine Hühner legen keine Eier, aber bei 3.000 jungen Hühnern – die Anzahl ist eine Faustregel für die Ställe –, die jeden Tag ein Ei legen, ist das eine ganze Menge. 6.000 Eier, die nicht marktfähig sind, kommen in 21 Tagen dabei heraus. Normierung und Wegwerfmentalität stören den Bauer gewaltig.

Er sucht nach einer Möglichkeit, die Eier sinnvoll zu verwenden. Irgendwann findet das Ei zum Dinkel. Eiernudeln sind die Lösung. Der „Spelz“ hat viele Vorteile und erlebt gerade eine Renaissance. Das Getreide ist nicht so überzüchtet wie andere Sorten, braucht keinen Dünger und ist in der Vollkorn-Szene als gehaltvoller Rohstoff geschätzt. Im Gegensatz zu Hartweizen, der viel Sonne braucht und aus südlichen Ländern importiert wird, gedeiht Dinkel in Luxemburg. „Ich wollte kein ausländisches Produkt verarbeiten“, sagt Emering.

„Dudel Magie“ ist ein zweites Standbein

2013 gründet er „Dudel Magie“ als zweites Standbein neben den Hühnern. Die Firma bleibt in Familienhand, was sich im Namen spiegelt. Das Flurstück, auf dem der Hof liegt, heißt „An Dudel“ und „Magie“ setzt sich aus den ersten Silben der Vornamen der Eheleute Emering zusammen, Marc und Ginette. Das kleine Quäntchen Glück, das Start-ups brauchen, kommt hinzu. Der Betreiber der luxemburgischen Bioläden interessiert sich von Anfang an für das regionale Bio-Produkt. Der Absatz sichert den Start und Emering ist zufrieden. „Die Eier zu verwerten, war ja unser Ziel“, sagt er.

Fünf Jahre später hat sich auf dem Hof viel geändert. Der eigene Dinkelanbau hat in diesem Jahr erstmals 80 Tonnen hervorgebracht. Der Laden mit den vielen Sorten Nudeln, die lose oder verpackt in den Regalen stehen, ist einladend und gut frequentiert. Auch an diesem Tag gehen Kunden ein und aus. „Wir mussten schon Großabnehmern absagen, weil wir sie nicht hätten beliefern können“, sagt Emering.

Preisgekrönte Geschäftsidee

Die Nudeln lose zu verkaufen, gehört zum Konzept. „Wir müssen von den Sachen, die aus Erdöl produziert werden, wegkommen“, sagt der Firmengründer, der wie viele im Land noch einen zweiten Hut aufhat. Er ist seit 2012 Präsident der BIOG, in der sich etwa 40 Landwirte genossenschaftlich zusammengeschlossen haben. Mittlerweile verlassen zwischen 700 und 1.000 Kilo Nudeln pro Woche seinen Hof. Kantinen in „Maison relais“ oder anderen Einrichtungen der öffentlichen Hand machen als Abnehmer der Sprinkinger Produkte heute etwa 30 Prozent des Umsatzes aus. Die Geschäftsidee findet Anerkennung. Der „Luxembourg Food Award“ und der „Ceres Award“, beide 2018 verliehen, zieren eine Fensterbank im Laden. Und Emering? Er hat erreicht, was er wollte. „Ich bin heute viel freier als früher“, sagt er.