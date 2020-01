Tom Huberty ist 20 Jahre jung, Medizinstudent in München und seit Neuestem auch Gründer des Online-Nachhilfeportals „Luxonlineschool“. Huberty hat im Rahmen des „Mérite Jeunesse“ selbst Nachhilfe gegeben und dabei einige Schwachpunkte entdeckt, die er nun mit seiner eigenen Nachhilfe ausbessern will.

Von Pit Beffort

Zum einen stellte es für Huberty damals ein Problem dar, dass er eine halbe Stunde Auto fahren musste, um Nachhilfe zu geben. Zudem fanden die Kurse montags von 17 bis 19 Uhr statt, sodass er wegen des Berufsverkehrs ständig im Stau stand. „Es hat mich richtig genervt, dass ich über eine Stunde im Auto saß, um zwei Stunden Nachhilfe zu geben“, sagt er zurückblickend. Dazu gefiel es dem ehemaligen Handballer nicht, dass die Nachhilfe an einem festgelegten Tag war. Es sei öfters vorgekommen, dass er montags Nachhilfe gegeben hat und die Schüler am Freitag in den Prüfungen verzweifelten, weil sie mittwochs oder donnerstags Fragen hatten, die ihnen niemand beantworten konnte. Auf diesen Erfahrungen baut das System der neuen Online-Nachhilfe auf.

„Ich habe einen Online-Support-Modus integriert, der garantiert, dass der Schüler zu jeder Zeit Fragen an seinen Nachhilfelehrer stellen kann, der diese dann schnellstmöglich beantwortet“, erklärt der junge Student. Ein weiterer Vorteil ist laut Huberty die Tatsache, dass die Nachhilfe von Studenten anstatt von Lehrern gehalten wird. „Studenten waren vor gar nicht so langer Zeit noch selbst in der Lage der Schüler und können sich vielleicht besser mit den Problemen identifizieren, als Lehrer das können“, begründet Huberty diese Wahl. Des Weiteren läuft die Nachhilfe ausschließlich online ab, was eine sehr hohe Flexibilität garantiert. Sollte mal ein Termin kurzfristig verschoben werden müssen, kann dieser problemlos an einem anderen Tag nachgeholt werden. Schüler sowie Studenten können alles ganz einfach von zu Hause regeln.

Hilfe zu jeder Tageszeit

Gedanken zu diesem Projekt hat sich Huberty bereits in der Abschlussklasse gemacht. Konkreter wurden die Pläne, als er in sein erstes Unisemester startete. Damals hatte er jedoch ein sehr großes Arbeitspensum zu absolvieren. Da er im zweiten Semester mehr Freizeit genießen konnte, trieb er sein Projekt voran. „Die organisatorischen Hürden sind schon beachtlich“, erklärt Huberty, der einen ganzen Sommer gebraucht hat, um das alles zu klären.

Immer wieder musste er Zulassungen und andere Papiere anfragen und lange Zeit auf eine Antwort warten. Auch die Webseite hat viel Zeit in Anspruch genommen, obwohl es nicht sonderlich kompliziert ist. „Ich wollte nicht einfach irgendeine Seite veröffentlichen. Sie sollte ordentlich und professionell aussehen. Zudem habe ich sie in den drei Landessprachen verfasst“, erklärt der junge Huberty sein Vorgehen. Er ist glücklich und stolz, dass noch im ersten Trimester des Schuljahres alles bereit ist und die ersten Schüler Nachhilfe beantragen können.

Erste Stunde kostenlos

Auf seiner Seite bietet Huberty vier verschiedene Arten von Nachhilfe an: Premium, Basic, Intensiv und Ferien. Die Premium-Version umfasst Nachhilfe für 25 Euro die Stunde und den Online-Support, der 80 Euro im Monat kostet. Zur Basic-Nachhilfe zählen nur die Stunden zum selben Preis, allerdings ohne den Online-Support, der eine Betreuung rund um die Uhr garantiert. Intensive Nachhilfe kann im Gegensatz zu den anderen Kursen über einen kürzeren Zeitraum beansprucht werden. „Das ist vor allem geeignet, wenn ein Schüler mit einem spezifischen Kapitel ein Problem hat und nur dafür Hilfe benötigt“, erklärt Huberty das Konzept. Es gibt auch noch die Ferien-Nachhilfe, um Schüler zu unterstützen, die während der freien Tage Arbeiten zu schreiben haben oder sich auf Nachprüfungen vorbereiten müssen. Wenn irgendjemand sich nicht sicher ist, kann er sich auf Anfrage auch ein individuelles Programm zusammenstellen.

„Luxonlineschool“ bietet im „général“ und im „classique“ von der siebten bis zur Abschlussklasse alle Fächer an. Die erste Stunde, die zum Kennenlernen und zu organisatorischen Zwecken genutzt wird, ist kostenlos. Zudem gibt es eine Geld-zurück-Garantie über sieben Tage, sollte der Schüler mit der Nachhilfe unzufrieden sein. Tom Huberty sieht sich mit „Luxonlineschool“ in einer guten Position. „Es ist die einzige Nachhilfe in Luxemburg, die ausschließlich online abläuft. Zudem gibt es den Online-Support und die Preise sind auch äußerst kompetitiv.“