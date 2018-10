Vergangenen August verloren im italienischen Genua 43 Menschen ihr Leben, als eine Autobahnbrücke einstürzte. Ob sich ein solches Unglück auch im Großherzogtum ereignen könnte und wer für die Wartung zuständig ist, das wollte Cécile Hemmen (LSAP) von François Bausch, dem zuständigen Infrastrukturminister, in einer parlamentarischen Anfrage wissen.

In regelmäßigen Abständen, meist im Fünf-Jahres-Rhythmus, sollen alle Bauwerke von Spezialisten der Straßenbauverwaltung nach Mängeln untersucht und bei Bedarf renoviert werden. Die Sicherheit der Autofahrer werde so zu jedem Moment gewährleistet, erklärte der zuständige Minister in seiner Antwort. Keine dieser Bauwerke befinde sich derzeit in einem solch desolaten Zustand, dass sie unter ständiger Beobachtung stehe.

Bilaterale Verträge

Insgesamt 21 Brücken verbinden Luxemburg mit dem Nachbarland Deutschland. Die anfallenden Bauarbeiten wurden durch bilaterale Verträge aufgeteilt. Die Sauertalbrücke auf der A1 wird so beispielsweise vom „Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz“ instand gehalten.

Brücken, über die der Zugverkehr verläuft, werden von der nationalen Eisenbahnlinie betrieben und auf Risiken untersucht. Die nötigen Tests werden mit den modernsten Hilfsmitteln durchgeführt. Im Schienenverkehr steht indes tatsächlich ein Tunnel unter besonderer Beobachtung. Der Grund: Hier hat sich ein Gewölbe verbogen.

20 Prozent der Straßenbrücken in Luxemburg sind so gut wie neu und benötigen demnach nur leichte Wartungsarbeiten. Weitere 65 Prozent sind für ihr Alter und ihre Struktur in einem guten Zustand, brauchen allerdings schon dementsprechende Instandhaltungsarbeiten. Die restlichen 15 Prozent bedürfen mehr oder minder große Interventionen.

In diesem Zusammenhang laufen bereits einige Rehabilitationsstudien und es gibt diesbezüglich auch Baustellen. Diverse Brücken werden zudem im Rahmen größerer Straßenbauprojekte ersetzt. Anstehende größere Rehabilitationsprojekte betreffen unter anderem die Bowstring-Brücke in Schifflingen auf der A13, den Viadukt in Livingen auf der A3 sowie die Brücke OA232 auf der N7 in Colmar-Berg.

AH/MH